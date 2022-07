Oficjalnie: Mesut Oezil zmienił klub. Zagra z Polakiem w zabawce Erdogana

Mesut Oezil urodził się w Gelsenkirchen i rozegrał dla kadry Niemiec 92 spotkania, ale nigdy nie krył przywiązania do Turcji. Mistrz świata z 2014 roku często irytował kibiców reprezentacji Niemiec, bo nie śpiewał hymnu przed meczami. Sam często podkreślał, że ma dwa serca: niemieckie i tureckie. Zimą 2021 roku pomocnik odszedł z Arsenalu, gdzie spędził siedem lat, i w końcu trafił do ukochanej Turcji. Został piłkarzem Fenerbahce Stambuł i nawet zaczął śpiewać hymn. Tyle że turecki. A jak było na boisku?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

33-latek w ciągu półtora roku wystąpił w 36 meczach, strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. Dziennikarze zajmujący się Fenerbahce uważali, że w rzeczywistości to Oezil przygotowywał taktykę. "To Oezil-klub. Mesut jest w nim kimś więcej niż piłkarzem" - pisali o nim. Nawet spekulowano, że nowym trenerem Fenerbahce zostanie Joachim Leow, który wprowadzał Oezila do kadry Niemiec. Ale Leow wciąż nie został potwierdzony, a Oezil znalazł już sobie nowy klub.

Kluczowe godziny ws. transferu Lewandowskiego. Laporta rozmawia z Bayernem

Pomocnik nie dość, że zostanie w Turcji, to jeszcze w Stambule. Oezil trafi do Basaksehiru, który zakończył sezon na czwartym miejscu, zapewniającym II rundę eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mistrzem został Trabzonspor, a drugie było Fenerbahce.

Basaksehir, czyli zabawka Erdogana

Skąd się wziął Basaksehir? Trzeba cofnąć się do 2013 roku. Erdogan, turecki przywódca, chciał wówczas wyciąć i zabudować Park Gezi w centrum Stambułu. Pomysł wywołał wielkie oburzenie. - Choć obrzeża miasta są zielone, to w centrum nie ma zbyt wielu drzew, dlatego ludzie byli oburzeni. Oczywiście tamta demonstracja to był jedynie pretekst, by próbować okiełznać autokratyczne zapędy Erdogana. Wtedy doszło do wielkiego zjednoczenia kibiców trzech klubów ze Stambułu: Fenerbahce, Besiktasu i Galatasarayu. Choć na co dzień ze sobą rywalizują, to tym razem kibice zjednoczyli się i wspólnie maszerowali, aby przeciwstawić się autokratycznym zapędom Erdogana. Można to porównać do śmierci Jana Pawła II, gdy na chwilę zjednoczyli się kibice Cracovii i Wisły Kraków. Zachowanie kibiców zabolało Erdogana, więc postanowił, że sam założy klub, który się przeciwstawi wielkiej trójce ze Stambułu. Wykupił podupadający klubik - Istanbul Büyüksehir Belediyespor i w jego miejscu utworzył Istanbul Basaksehir, Wokół klubu była sieć przedsiębiorstw zarządzanych przez ludzi zawdzięczających swój awans społeczny właśnie Erdoganowi. I te firmy, niby prywatne, ale dostają potężne państwowe kontrakty, sponsorują drużynę - mówił jakiś czas temu Sprot.pl Thomas Orchowski, dziennikarz TOK FM i autor książki "Rzeź na Tarlabasi. Opowieść o nowej Turcji".

Bosacki staje w obronie bramkarza Lecha. "Ktoś do strzałów dopuścił"

Basaksehir prężnie się rozwija. W minionym sezonie grał w Lidze Mistrzów, a w ostantich latach przewinęło się w nim wielu piłkarzy o bogatym CV, jak m.in.: Gael Clichy, Robinho czy Demba Ba. Ten ostatni wciąż tam gra.

- Problem polega na tym, że prawie nikt nie chodzi na ich mecze. Frekwencja wynosi zaledwie kilka tysięcy, a mieszkańcy Stambułu kibicują któremuś z klubów wielkiej trójki. Stambuł to wielkie miasto, mieszka w nim co najmniej 15 milionów ludzi. Stadion Basaksehiru mieści się w centrum. Kibice dzielą się geograficznie. Na północnym brzegu Złotego Rogu w dzielnicy Galata kibicuje się Galatasarayowi. Jego fani wywodzą się historycznie z arystokracji. W centrum jest też Besiktas, któremu ja kibicuję, i wśród jego ultrasów znajdziemy anarchistyczne grupki - dodaje Orchowski.

W nowym klubie Oezil zagra z Patrykiem Szyszem.