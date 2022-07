Media: Dwa kluby chcą Jana Bednarka

Jan Bednarek od kliku tygodni wzbudza zainteresowanie wielu klubów w Europie. Najpierw mówiło się o tym, że Polak może dołączyć do AS Romy, teraz na horyzoncie pojawiły się kolejne dwa solidne zespoły, które chętnie widziałyby go w swoich szeregach.

Polski środkowy obrońca do Southampton trafił z Lecha Poznań za 6 milionów euro w 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał w nim 150 meczów, w których zdobył 7 goli. Na początku jego przygody z Premier League nie szło mu najlepiej. Mała liczba występów w pierwszej drużynie mogła go mocno zdemotywować, lecz dzięki ciężkiej pracy od kilku sezonów jest ważnym ogniwem w zespole "Świętych".

Teraz być może przyszedł czas na nowe wyzwania. Po 5 latach Bednarek mógłby spróbować gry w nowej lidze, ponieważ według "talkSport" już latem Polak może trafić do Napoli, gdzie spotkałby się z Piotrem Zielińskim. We włoskim klubie rywalizowałby między innymi z Kalidou Koulibalym, Amirem Rrahmanim, czy Juanem Jesusem.

Możliwą opcją dla 26-latka jest także pozostanie w Premier League. O jego usługi zabiega Leicester City, które już sprowadzało wcześniej piłkarzy z Southampton, a obecnie potrzebuje wzmocnień w linii defensywy. Polak jest już sprawdzonym w lidze angielskiej zawodnikiem, więc obawy oto czy sobie poradzi, byłyby zapewne mniejsze niż w przypadku zmiany kraju.

Zmiana zespołu tuż przed mistrzostwami świata, może okazać się jednak ryzykowna. Nie zawsze aklimatyzacja w nowej drużynie przebiega tak szybko, jak się wstępnie planuje. Bednarek swoim odejściem zaryzykowałby, ponieważ nie wiadomo, czy po zmianie otoczenia będzie w stanie utrzymać swoją formę z Southampton, w którym jest podstawowym graczem.

