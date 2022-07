Kolejna gwiazda chce przejść do Bayernu. Jest gotów obniżyć swoją pensję

Bayern Monachium sprowadził już trzech zawodników w letnim okienku transferowym. Są to obrońca Noussair Mazraoui i pomocnik Ryan Gravenberch z Ajaksu Amsterdam, Sadio Mane z Liverpoolu, a teraz coraz bliżej klubu jest Matthijs de Ligt z Juventusu. Kwestie indywidualnego kontraktu nie będą aż tak trudne do ustalenia, bo wstępnie obie strony miały już się dogadać. Dużo trudniej Bawarczykom osiągnąć porozumienie z Juventusem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozwód Lewandowskiego z Bayernem? "Można to było zrobić z większą klasą"

Matthijs de Ligt obniży pensję

Nie jest tak, że Juventus nie chce sprzedać Matthijsa de Ligta. Włosi są gotowi oddać obrońcę, ale mają konkretne wymagania finansowe. Bayern Monachium złożył już jedną ofertę opiewającą na 60 milionów euro plus ewentualne zmienne. Juventus odrzucił propozycję, bo żąda około 20 milionów więcej - twierdzą niemieckie media.

Dobra wiadomość dla Lewandowskiego. Bayern gotowy na rekord transferowy za de Ligta

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sam 22-latek też jest zdecydowany na przeprowadzkę do Monachium i robi wszystko, co może, aby przyspieszyć transfer. Dziennikarze "Bilda" informują, że Matthijs de Ligt zarabia w Juventusie 10 milionów euro (netto) rocznie. Podobnie miałby zarabiać w Bayernie Monachium. Według doniesień niemiecki klub oferował mu 19 milionów (brutto) rocznie. Daje to około 9,5 mln euro na rękę (netto). Kwota ta może ulec zmianie. De Ligt ma być gotowy na obniżkę pensji.

Matthijs de Ligt trafił do Juventusu w 2019 roku za 85 milionów euro. Zaliczył 117 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich osiem goli i zdobył trzy asysty. Z klubem wygrał mistrzostwo Włoch, a także Puchar i Superpuchar Włoch.