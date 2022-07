Oficjalnie: Wayne Rooney wraca do USA. Drugi raz wchodzi do MLS

Wcześniej Wayne Rooney występował w DC United jako zawodnik. Do klubu trafił w 2018 roku. Wystąpił w 48 meczach, zdobył 23 bramki i asystował przy 15 trafieniach innych zawodników. Pełnił rolę kapitana. Został wybrany najlepszego składu Major League Soccer w 2018 roku, meczu gwiazd w 2019 roku i był finalistą MLS MVP w 2018 roku. Do Europy wrócił dwa lata później. Dołączył do Derby County, gdzie przez moment występował jako grający trener. Potem zajął się wyłącznie prowadzeniem pierwszego zespołu.

Wayne Rooney wraca do DC United. "Jest legendą piłki nożnej"

Dziś to już pewne, że Rooney zamienił Derby County na DC United. Nie może jednak przejść do pracy od razu. Obecnie jest na etapie oczekiwania na otrzymanie wizy pracowniczej. Podczas jego nieobecności zespołem zajmuje się trener tymczasowy Chad Ashton.

- Wayne jest legendą piłki nożnej i jednym z najbardziej ekscytujących i dynamicznych up-and-coming menedżerów w naszym sporcie. Już w swojej młodej karierze trenerskiej udowodnił, że wie, jak prowadzić grupę przez przeciwności losu - powiedział Jason Levien, współwłaściciel DC United. - Ma zrozumienie naszej ligi i tego, co jest potrzebne, aby odnieść sukces w MLS dzięki swojemu dwuletniemu pobytowi u nas jako zawodnik - dodał Steve Kaplan.

Wayne Rooney spędził w Derby County dwa lata jako trener. Poprowadził zespół w 73 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego bilans to 22 wygrane, 17 remisów i 34 porażki. Przez cały ten czas starał się wprowadzić Derby do Premier League. Od początku miał jednak utrudnione zadanie, bowiem w minionym sezonie startował z ostatniej pozycji z ujemnym bilansem punktowym (- 21 pkt). Starał się więc utrzymać zespół w Championship, ale ta sztuka mu się nie udała. Klub spadł do League One.

Mimo to władze DC United wierzą, że poprowadzi on zespół po najwyższe cele w MLS. - Wayne jest zwycięzcą i zawodnikiem. Jego etyka pracy i to, czego wymaga od siebie i swoich zawodników, nie ma sobie równych - powiedział Dave Kasper, dyrektor sportowy klubu.

DC United to jeden z klubów założycieli MLS. Dotychczas 13-krotnie zdobywał tytuł mistrzowski. Czterokrotnie zdobyli sięgnął po Puchar MLS (1996, 1997, 1999 i 2004), Tarczę Kibica (1997, 1999, 2006 i 2007) i trzykrotnie Otwarty Puchar USA (1996, 2008 i 2013).