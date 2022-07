Sousa nie chciał, więc wzięli jego rodaka. Egipt ma nowego selekcjonera

We wtorek Egipski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Rui Vtoria podpisał czteroletni kontrakt. Na prawdziwy debiut będzie musiał jednak jeszcze poczekać, bowiem mecze o stawkę czekają go dopiero we wrześniu. Reprezentacja Egiptu rozegra wtedy dwa mecze eliminacyjne do Pucharu Narodów Afryki. Przypomnijmy, że w ostatnim afrykańskim turnieju kadra tego kraju przegrała w finale po rzutach karnych z Senegalem.

Paulo Sousa nie chciał prowadzić Egiptu. Znaleźli byłego trenera Spartaka Moskwa

Ostatnim klubem Ruiego Vitorii był Spartak Moskwa. Portugalczyk prowadził zespół od czerwca do grudnia 2021 roku. Wcześniej pracował głównie w klubach ze swojego kraju, w tym w Benfice Lizbona, z którą sięgnął po najwięcej trofeów. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Portugalii, dwa krajowe puchary i superpuchary. Triumfował też w Arabii Saudyjskiej (mistrzostwo i puchar kraju), gdy prowadził Al-Nassr Riad.

Pierwotnie egipska federacja planowała, aby zatrudnić na tym stanowisku Paulo Sousę, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a ostatnio szkoleniowca brazylijskiego Flamengo. Portugalczyk mógł podjąć się prowadzenia kolejnej kadry, bo od 10 czerwca pozostaje bez klubu. Wtedy władze Flamengo podjęły decyzję o zwolnieniu trenera.

Według egipskich mediów Sousa nie poprowadził reprezentacji Egiptu, ponieważ jego żona nie chciała mieszkać poza Europą i nie zgodziła się na przeprowadzkę do kraju. Pisano też, że od tej decyzji odwiódł go Carlos Queiroz, były selekcjoner kadry. Sprawę skomentował jednak Hazem Emam, członek zarządu tamtejszego związku.

- To jest zwykła plotka. Przysięgam na Allaha, że nic takiego się nie wydarzyło. Niektórzy mówią, że powodem odmowy trenerów jest Queiroz i jego ludzie. Jeśli ktoś odmawia, to z zupełnie innych powodów, które nie mają nic wspólnego z Queirozem - dementował przed kilkoma tygodniami. Queiroz odpowiadał za wyniki kadry Egiptu od września 2021 do kwietnia 2022 roku