Afera biletowa przed meczem Lechii. 80 miejsc dla Polaków

Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z Akademiją Pandev o awans do drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Przed meczem doszło jednak do skandalu, ponieważ niespodziewanie Macedończycy zmniejszyli pulę biletów, przez co Lechię będzie mogło dopingować tylko 80 kibiców - informuje Interia.

3 Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl