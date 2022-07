Rosjanie pienią się. Poszło o Krychowiaka. "Będzie biegał po klubach"

Od początku inwazji rosyjskiej Grzegorz Krychowiak jawnie deklarował, że nie zamierza kontynuować współpracy z FK Krasnodar. W związku z tym przeniósł się na trzymiesięczne wypożyczenie do AEK-u Ateny. Z końcem czerwca musiał wrócić do macierzystego klubu, ale nadal walczył o zmianę otoczenia, co finalnie udało mu się zrealizować. Przez najbliższy rok będzie reprezentował barwy saudyjskiego Al-Shabab.

Maksim Diemienko uderza w Krychowiaka. "Drużyna Krasnodaru w końcu rozwiązała problem z Polakiem"

Decyzja 32-latka nie została pozytywnie przyjęta przez rosyjskie media, które były przekonane, że ten pozostanie w FK Krasnodar. Dziennikarze wspominali o tym, że Krychowiak woli 3 miliony euro od kompromitacji na mundialu (Rosjanie są przekonani, że Polska nie wyjdzie z grupy). Wielu skrytykowało reprezentanta biało-czerwonych za to, że wybrał klub z Arabii Saudyjskiej, a więc kraju, w którym na co dzień łamie się prawa człowieka.

Krychowiak zmienił jedno zbrodnicze mocarstwo na drugie. "Hipokryzja, na którą jest zgoda"

Niezadowolony z postawy pomocnika był także Maksim Diemienko. Były piłkarz Krasnodaru udzielił ostatnio wywiadu dla portalu RB-Sport i w ostrych słowach skomentował decyzje Polaka o przenosinach do Al-Shabab. - Najważniejsze jest to, że drużynie z Krasnodaru w końcu udało się rozwiązać problem z Krychowiakiem, który nigdy nie wyjaśnił, dlaczego zdecydował się zmienić klub. Gdyby od niego to zależało, sądzę, że podjąłby inną decyzję i został w zespole, jednak ciąży na nim zbyt duża presja polityczna spoza naszego kraju - oznajmił Rosjanin, cytowany przez portal liveresults.ru.

Diemienko ironicznie podkreślił, że jego zdaniem 32-latek nie zagrzeje na dłużej miejsca w jednej drużynie i pójdzie tam, gdzie dostanie więcej pieniędzy. - Krychowiak będzie teraz biegał po różnych klubach w poszukiwaniu lepszej oferty. W tej chwili to dobry interes dla Krasnodaru - podsumował dosadnie Diemienko.

Polak podpisał roczny kontrakt z saudyjskim zespołem i dołączy do niego na zasadzie wypożyczenia. Pomocnik ma zarabiać 3,5 miliona euro za sezon, czyli prawie tyle samo, ile w Krasnodarze. Będzie to też dobra okazja do poznania stylu gry Saudyjczyków, z którymi reprezentacja Polski zmierzy się w grupie C podczas mistrzostw świata w Katarze.