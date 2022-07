Polak opuszcza Rosję. Stoi przed ważnym wyborem. Ma egzotyczne oferty

Rafał Augustyniak już kilka tygodni temu powiedział otwarcie, że nie zamierza kontynuować kariery w Rosji. Decyzję podjął nie tylko sam piłkarz, ale także jego rodzina. - Rozmawiałem z moją żoną i ze względu na sytuację polityczną nie możemy zostać. To trudna decyzja, bo chciałem dalej grać w Uralu. Bardzo dziękuję za te trzy lata, powodzenia - powiedział Polak cytowany przez oficjalną stronę klubu. Ten w bardzo miłych słowach pożegnał się ze swoim zawodnikiem. "Dziękujemy Rafałowi za nieoceniony wkład, jaki swoją grą wniósł w wyniki Uralu. Zawsze będziemy szczęśliwi, widząc Cię w Jekaterynburgu i życzymy sukcesów w nowym klubie" - napisano w oświadczeniu.

Gdzie zagra Rafał Augustyniak? Może trafić na Bliski Wschód

Tym samym Augustyniak dołączy do Grzegorza Krychowiaka i Sebastiana Szymańskiego, którzy również w Rosji już nie zagrają. Sytuacja Augustyniaka jest jednak o tyle komfortowa, że jego umowa wygasła i ma on sporą swobodę w szukaniu nowego pracodawcy. A ofert mu ponoć nie brakuje.

Pod koniec czerwca portal weszlo.com informował, że piłkarz ma ofertę z Arabii Saudyjskiej, a konkretnie z zespołu Al-Ettifaq. To klub, który zajął 11. miejsce w tabeli tamtejszej ligi. Augustyniak tym samym poszedłby w ślady Grzegorza Krychowiaka, który również trafił do tamtejszej ligi, co wywołało jednak sporo kontrowersji.

Jak informuje serwis meczyki.pl, Augustyniak ma też inną propozycję. O jego angaż stara się turecki Hatayspor, czyli 12. drużyna minionego sezonu tamtejszej ekstraklasy. Dziennikarz serwisu Tomasz Włodarczyk przekonuje jednak, że pomocnik jest bliższy podpisania kontraktu z klubem z Bliskiego Wschodu. Oprócz propozycji z Arabii Saudyjskiej ma mieć też bowiem ofertę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według Włodarczyka wszystko powinno rozstrzygnąć się w ciągu dwóch tygodni.

Rafał Augustyniak grał w Uralu od lipca 2019 roku. Rosjanie wykupili piłkarza z Miedzi Legnica za pół miliona euro. Od tego czasu polski pomocnik rozegrał 87 spotkań, podczas których zdobył dziewięć bramek i miał sześć asyst. Jak zauważa oficjalna strona klubu, 28-latek był jednym z ulubieńców trybun, zwłaszcza po tym jak trzykrotnie występował z opatrunkiem na głowie po kolejnych starciach z rywalami.