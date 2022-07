Wielki transfer Bayernu coraz bliżej. Już się dogadali ws. umowy

Kilka miesięcy temu Niklas Suele ogłosił, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2022 roku kontraktu z Bayernem Monachium. Reprezentant Niemiec postanowił zmienić otoczenie i przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do największego rywala "Die Roten", czyli Borussii Dortmund. Dla drużyny Juliana Nagelsmanna to poważny problem. 26-latek był ostoją defensywy i piłkarzem wręcz niezastąpionym.

Matthijs de Ligt dogadał się z Bayernem Monachium. Pięcioletnia umowa i wielka pensja

Dlatego też lato to czas poszukiwania nowego stopera, który zagwarantuje odpowiednią jakość. Sam Julian Nagelsmann szybko wytypował swojego wymarzonego zawodnika na tę pozycję. Jest nim Matthijs de Ligt z Juventusu. W ostatnich dniach media rozpisywały się na temat przyszłości Holendra, który zapragnął opuścić włoski klub. Jak podaje "Forbes", wszystko wskazuje na to, że karierę będzie kontynuował właśnie w Bayernie.

Zainteresowana pozyskaniem 22-latka była także Chelsea, jednak sam zawodnik woli przenieść się do Bundesligi. Z najnowszych doniesień wynika, że dogadał się on już nawet z Bayernem Monachium w kwestii kontraktu indywidualnego. Na Allianz Arena miałby zarabiać nawet 19 milionów euro za sezon, co z miejsca uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy drużyny. Umowa ma obowiązywać przez pięć lat.

Teraz pozostaje już tylko kwestia porozumienia się Bayernu z Juventusem. Włosi nie zamierzają oddawać swojej gwiazdy za bezcen. Mówi się, że oczekują nawet 100 milionów euro. Sami przed trzema laty zapłacili za de Ligta Ajaksowi Amsterdam 85 milionów euro. Mistrzowie Niemiec podobno na ten moment oferują 75 milionów i dodatkowe 15 w bonusach. Prędzej czy później strony powinny osiągnąć porozumienie.

Matthijs de Ligt w barwach "Juve" zaliczył 117 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich osiem goli i zanotował trzy asysty. Z klubem wygrał mistrzostwo Włoch, a także Puchar i Superpuchar Włoch.

