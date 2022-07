Co dalej z Drągowskim? Polski bramkarz może wziąć udział w wymianie

Od dłuższego czasu mówimy o zainteresowaniu Bartłomiejem Drągowskim ze strony Espanyolu Barcelona i choć media podawały, że transfer to kwestia godzin, to w praktyce negocjacje między klubami nieco się przedłużyły. Jak udało się ustalić Kubie Sewerynowi ze Sport.pl, AC Fiorentina chciałaby wymienić polskiego bramkarza na lewego obrońcę.

Espanyol chce Drągowskiego. Polak idealny do kompletu

"Do Barcelony miałby się przenieść Drągowski, w drugą stronę hiszpański lewy obrońca Adria Pedrosa" - napisał na Twitterze dziennikarz Sport.pl. Negocjacje między klubami dotyczą kwoty ewentualnej dopłaty.

Dla obu drużyn taka wymiana okazałaby się względnie korzystna. Już wcześniej włoskie media pisały, że Fiorentina potrzebuje kogoś na lewą stronę defensywy. Espanyol Barcelona kilka dni temu oficjalnie pożegnał swojego kluczowego bramkarza, Diego Lopeza. Przyjście Drągowskiego idealnie załatałoby "tę dziurę" w zespole.

Drągowski rozegrał w poprzednim sezonie 7 meczów w lidze i 2 w krajowym pucharze. Jego kontrakt z klubem wygasa z końcem czerwca 2024 roku.

Ostatni rok ogólnie nie był zbyt udany. Zaczęło się od czerwonej kartki w pierwszym meczu w Serie A i opuszczenie jednego spotkania. Finalnie do bramki wrócił w czwartej kolejce. Po kilku kolejnych spotkaniach doznał kontuzji uda, która wykluczyła go z gry na dwa miesiące. A gry wrócił do pełni sił, trener Fiorentiny wolał stawiać na Pietro Terracciano, który do końca sezonu był podstawowym bramkarzem.