Sensacyjny następca Lewandowskiego? "Kicker" podał nazwisko

W dalszym ciągu nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość Roberta Lewandowskiego. 33-latek ogłosił, że chce latem zmienić otoczenie i przenieść się do FC Barcelony. Bayern Monachium nie chce jednak słyszeć o sprzedaży swojego najskuteczniejszego piłkarza i konsekwentnie odrzuca kolejne oferty Hiszpanów. Do zmiany zdania może przekonać ich jedynie odpowiednia kwota, czyli minimum 50 milionów euro.

Bayern Monachium wytypował następcę Lewandowskiego. Chcieliby sprowadzić Harry'ego Kane'a

Bayern doskonale wie już, na co przeznaczyłby pieniądze uzyskane ze sprzedaży Lewandowskiego. "Kicker" donosi, że mistrzowie Niemiec chcą tego lata przeprowadzić jeszcze jeden wielki transfer. Pierwszym było oczywiście sprowadzenie Sadio Mane z Liverpoolu. Wiele mówi się także o możliwym przyjściu Matthijsa de Ligta z Juventusu. W planach jest jednak także sprowadzenie nowego napastnika, następcy Roberta Lewandowskiego.

Zdaniem "Kickera", tym mógłby zostać Harry Kane. Umowa Anglika z Tottenhamem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Już minionego lata piłkarz starał się odejść z londyńskiego klubu. Choć w każdym sezonie błyszczy skutecznością, w aktualnym zespole może tylko pomarzyć o sukcesach. Kane uważany jest za jednego z najlepszych napastników świata i chce to wreszcie udowodnić, włączając się do walki o najcenniejsze trofea, jak Liga Mistrzów.

Taką możliwość miałby z pewnością w Bayernie. Problemem jednak pozostaje stanowisko Tottenhamu. Londyńczycy rok temu odrzucali wszelkie propozycje i tak będzie także teraz. Kane ma status piłkarza nie na sprzedaż, choć sam prosił już władze "Kogutów" o pozwolenie na odejścia. Jeśli już dojdzie do rozmów, przeszkodą jest także kwota, jakiej będą oczekiwać Anglicy. 28-latek wyceniany jest na aż 90 milionów euro. Nawet dla Bayernu może to być kwota zaporowa. "Kicker" ocenia transakcję, jako wręcz niemożliwą do zrealizowania tego lata.

