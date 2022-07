Sensacyjny transfer? Michał Helik może wrócić do ekstraklasy

Michał Helik indywidualnie zanotował bardzo dobry sezon w Barnsley. Polak w maju został wybrany przez kolegów z boiska najlepszym piłkarzem sezonu w swoim klubie. Zespołowo nie wyszło już tak dobrze, bowiem Barnsley zajęło ostatnie miejsce w Championship i spadło do trzeciego poziomu rozgrywek, a gra na tak niskim szczeblu z pewnością nie interesuje naszego stopera.

Michał Helik wróci do Polski? Lech Poznań wykazuje duże zainteresowanie

Pozostanie Michała Helika w Barnsley z pewnością nie zadowoliłoby również Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski zapowiedział już Krystianowi Bielikowi, którego Derby County również pożegnało się z grą w Championship, że jeśli nie zmieni klubu, to nie ma szans na znalezienie się w kadrze na mistrzostwa świata. Można zatem domniemywać, iż przed podobnym dylematem stoi też Helik.

26-latek na brak ofert nie może jednak narzekać. Jak podaje Tomasz Włodarczyk, Polak ma kilka propozycji, a jedna z nich pochodzi z Lecha Poznań. - Klub z Bułgarskiej faktycznie zabiega o reprezentanta Polski i już skontaktował się w jego sprawie z Barnsley - pisze dziennikarz portalu Meczyki.pl. Jest jednak pewien warunek, który musi się spełnić, aby negocjacje w ogóle ruszyły.

Zdaniem Włodarczyka wszystko zależy od wtorkowego rewanżu Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Pierwszy mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem "Kolejorza". Zatem, aby rozmowy z Helikiem, poznaniacy muszą awansować do kolejnej rundy. Wówczas będą bliżej gry w europejskich pucharach i dzięki temu klub zyska możliwość wydania większej kwoty na wzmocnienia.

Branżowy portal Transfermarkt wycenia Michała Helika na 3 miliony euro. Taka kwota może stanowić pewien problem dla Lecha, no, chyba że uda mu się wynegocjować niższą cenę. Obrońca, który w ciągu dwóch sezonów rozegrał w Championship 81 meczów i zdobył w ich trakcie sześć bramek, ma ważny kontrakt z Barnsley do 30 czerwca 2023 roku. Dla Anglików jest to zatem ostatni moment, aby na nim zarobić. Warto jednak podkreślić, że Helik nie jest jedyną opcją rozważaną przez mistrza Polski. Na jego celowniku są także Adrian Rus (MOL Fehervar), Ionut Nedelcearu (Crotone) i Nikola Soldo (Lokomotiv Zagrzeb).

