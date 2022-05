Liga Mistrzów na stadionie w Warszawie? "To byłby rodzaj naszej wdzięczności"

Darijo Srna jest największą legendą w historii Szachtara Donieck. Były chorwacki prawy obrońca trafił do ukraińskiego klubu w 2003 roku i spędził w nim 15 lat, zanim odszedł na jeden sezon do Cagliari, w którym zakończył karierę. Chorwat sięgał m.in. 10-krotnie po mistrzostwo Ukrainy i 7-krotnie po Puchar Ukrainy, a w 2009 roku cieszył się z wygranej w Pucharze UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Vuković jest pewny: Runjaić trenerem Legii. "Większego potwierdzenia nie trzeba"

Piłkarze Chelsea wściekli na Tuchela. Trening zamiast wolnego dnia

Szachtar Donieck chce się odwdzięczyć

Obecnie Darijo Srna pełni rolę dyrektora sportowego Szachtara. Kilka tygodni temu jego klub pojawił się w Polsce w ramach tournee dla pokoju. Drużyna z Doniecka rozegrała towarzyskie spotkanie z Lechią Gdańsk i niewykluczone, że nie było to ostatnie spotkanie ukraińskiej ekipy w naszym kraju.

W rozmowie z WP SportoweFakty 134-krotny reprezentant Chorwacji zapowiedział, że Szachtar ponownie planuje zagrać na polskich stadionach, lecz tym razem w innych okolicznościach. - Wasz kraj tak pomógł Ukrainie, że mamy plan, aby się wam odwdzięczyć - powiedział 40-latek.

Szachtar zagra mecze Ligi Mistrzów w Polsce?

Srna przyznał, że klub z Doniecka chciałby grać w Polsce mecze Ligi Mistrzów. - To byłby rodzaj naszej wdzięczności. Szkoda, że żaden klub z Polski nie gra w Champions League, ale jeśli my moglibyśmy "przynieść" te rozgrywki do Polski, to byłbym zadowolony - przyznał.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Chorwat zdradził, że mowa jest o Warszawie, jednak póki co nie wiadomo, czy mecze miałyby się odbywać na stadionie Legii Warszawa, czy Stadionie Narodowym. - Sprawdzamy różne możliwości. Chodzi o dostępność obiektów i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, że Polacy i tu są bardzo pomocni. Każdy, kto w tej sprawie może pomóc, stara się to zrobić. Rozmawialiśmy między innymi z prezesem Legii. Bardzo miły człowiek. Sprawa jest w toku - dodał.

Erika ten Hag zaakceptował transfer Harrisona do United

40-latek podziękował również za pomoc, jaką Polska wykazuje od początku wojny w Ukrainie. - Powtarzam: Polska zachowuje się wspaniale. Od pierwszego dnia inwazji. Przecież przyjęliście ponad 2 miliony Ukraińców, to głównie kobiety i dzieci, które bardzo potrzebowały pomocy. To coś bezcennego, co im daliście. Mogę tylko powiedzieć wiele razy "dziękuję" - powiedział Srna.