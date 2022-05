Sześciokrotny mistrz Anglii bliski awansu do Championship. Gol w doliczonym czasie

Sunderland AFC, czyli jedna z najsłynniejszych drużyn w Angielskim futbolu, po kilku latach banicji w League One, jest blisko powrotu na zaplecze Premier League. Zespół prowadzony przez trenera Alexa Neila właśnie zapewnił sobie udział w finale play-offów o awans do Championship. Piłkarze z północno-wschodniej Anglii zrobili krok do awansu w niesamowitych okolicznościach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła nad przepaścią. Brzęczek: Jakbym nie był optymistą, to musiałbym zrezygnować z pracy

Sunderland blisko awansu do Championship. Słynny klub zagra w finale baraży z League One

Po sezonie zasadniczym Sunderland plasował się na piątym miejscu w tabeli League One. W pierwszej rundzie play-offów o awans zmierzył się Sheffield Wednesday, które zajęło miejsce czwarte. Pierwszy mecz tych drużyn odbył się 6 maja w Sunderlandzie. Gospodarze zdołali wygrać, ale tylko 1:0 i czekała ich trudna przeprawa na terenie rywali.

Erika ten Hag zaakceptował transfer Harrisona do United

Rewanż rozegrano 9 maja. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W 74. minucie gospodarzom udało się jednak w końcu strzelić gola. Jego autorem był Lee Gregory. Napastnik tym samym wyrównał stan rywalizacji. Mijały kolejne minuty i wydawało się, że czeka nas dogrywka. Piłkarzom Sunderlandu udało się jednak przeprowadzić rewelacyjną akcję lewym skrzydłem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W 93. minucie meczu Jack Clarke uciekł obrońcom i posłał płaskie dogranie w pole karne. Tam był Patrick Roberts, który ubiegł bramkarz i obrońców i wpakował piłkę do bramki. Sunderland wygrał tym samym w dwumeczu 2:1 i rzutem na taśmę zapewnił sobie awans do finału baraży. W nim zmierzy się 21 maja na Wembley z Wycombe Wanderers.

Sunderland AFC to jeden z najstarszych i najbardziej znanych klubów piłkarskich w Anglii. Założony został w 1879 roku i przez lata święcił sukcesy na krajowym podwórku. Klub sześciokrotnie był mistrzem Anglii. Przez wiele lat był także etatowym uczestnikiem Premier League, z której spadł na dobre po sezonie 2016/2017. Rok później spadł także z Championship i wylądował w League One, w której występuje już cztery lata.

Christian Vieri: Milan faworytem do mistrzostwa Włoch