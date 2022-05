Nowy trener Manchesteru United zaakceptował pierwszy transfer

Erik ten Hag od nowego sezonu będzie menadżerem Manchesteru United. Mimo wszystko obecny trener Ajaxu Amsterdam zapewniał ostatnio, że myśli o swojej aktualnej drużynie. – Koncentruję się teraz na Ajaxie, a nie na Manchesterze United – podkreślił holenderski szkoleniowiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

16-letni bramkarz pierwszym transferem Erika ten Haga

Najnowsze wieści przeczą jednak tym zapewnieniom. "The Sun" podaje bowiem, że ten Hag zaakceptował pierwszy transfer do angielskiego klubu. Chodzi o 16-letniego Elyha Harrisona. To uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy. Markę wyrobił sobie w drużynie U18 w League Two, grając dla Stevenage.

Miroslav Klose może przejąć FC Kaiserslautern. "Czuję się gotowy"

Talent w wieku zaledwie 15 lat dołączył do kadry seniorów na treningi na początku tego sezonu, a potem zanotował szybki postęp. Teraz na profilu twitterowym UtdDistrict czytamy, że nastolatek zgodził się na dołączenie do Man Utd.

Harrison będzie postrzegany w klubie jako bramkarz przyszłościowy. Wciąż numerem jeden na tej pozycji ma być David de Gea. W rezerwie jest jeszcze Dean Henderson.

Ralf Rangnick, który jest aktualnym trenerem United, mówił niedawno, że po tym nieudanym sezonie klub będzie potrzebował sporych zmian w składzie. Wskazywał, że warto będzie pozyskać aż ośmiu piłkarzy, przygotowując się do gruntownej przebudowy zespołu. - Jest oczywiste, że w przypadku wielu zawodników, którym kontrakty wygasają, potrzebujemy wielu nowych. Przypuszczam, że będzie sześciu lub ośmiu nowych piłkarzy. Powinni być najlepszymi zawodnikami, aby wzmocnić jakość składu - stwierdził selekcjoner reprezentacji Austrii.

Aktualnie Manchester United zajmuje szóste miejsce w lidze z 58 punktami na koncie po 37. spotkaniach. Ich przewaga nad siódmym West Hamem to trzy punkty, ale zespół Moyesa rozegrał jeden mecz mniej. Szóste miejsce gwarantuje drużynie grę w Lidze Europy w przyszłym sezonie. Angielscy dziennikarze podkreślają, że podopieczni Rangnicka skończą sezon z najniższą w historii liczbą punktów w Premier League.