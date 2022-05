FIFA nakazała powtórzenie meczu eliminacji mistrzostw świata Brazylia - Argentyna

To było jedno z najkrótszych spotkań w historii piłki nożnej. Gdy 5 września sędzia zagwizdał po raz pierwszy, po dwóch minutach na boisko weszły policja oraz przedstawiciele sanepidu. Okazało się, że brazylijskie ministerstwo chciało deportować czterech piłkarzy reprezentacji Argentyny na podstawie protokołu covidowego.

Sprawa dotyczyła czterech piłkarzy występujących w klubach z Premier League. Byli nimi Emiliano Martinez i Emiliano Buendia (obaj Aston Villa) oraz Cristian Romero i Gio Lo Celso (Tottenham Hotspur). Wszyscy zeznali, iż "w poprzednich 14 dniach nie byli w Wielkiej Brytanii i przez to nie podlegają kwarantannie". Realia były jednak zupełnie inne. Martinez i Buendia zagrali po 90 minut w spotkaniu ligowym z Brentford (29 sierpnia), a Lo Celso i Romero wystąpili w meczu z FC Paços de Ferreira w Lidze Konferencji Europy (26 sierpnia).

FIFA ukarała Brazylię i Argentynę. Kraje odwołały się. Mecz zostanie powtórzony

Kilka tygodni po meczu FIFA podjęła pierwsze decyzje i nałożyła na obie federacje karę finansową. Brazylię ukarano 550 tysiącami franków szwajcarskich grzywny za naruszenie porządku i bezpieczeństwa, a także przerwanie spotkania. Argentynę natomiast karą 250 tysięcy franków szwajcarskich za niedopełnienie przez nią zobowiązań w zakresie porządku i bezpieczeństwa, przygotowania i udziału w meczu oraz jego przerwanie.

Zarówno Brazylia, jak i Argentyna, odwołały się od decyzji FIFA. W poniedziałek, 9 maja podjęto więc kolejne kroki ws. tego starcia. Wiemy już, że mecz zostanie rozegrany ponownie. FIFA nie podała jednak konkretnego terminu meczu eliminacji MŚ 2022. Mimo to oba związki nie unikną sankcji. W oświadczeniu czytamy, że za przerwanie meczu Komisja podtrzymała karę w wysokości 50 tys. franków szwajcarski.

W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności i obowiązków związanych z meczem eliminacji mistrzostw świata Komitet Apelacyjny postanowił:

obniżyć do kwoty 250 tys. franków szwajcarskich grzywnę nałożoną na Brazylię w związku z naruszeniami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa;

obniżyć do kwoty 100 tys. franków szwajcarskich grzywnę nałożoną na Argentynę w związku z niewypełnieniem przez nią obowiązków związanych z przygotowaniem i uczestnictwem w meczu.

Brazylia i Argentyna to dwie najlepsze drużyny w tabeli grupy CONMEBOL. Oba zespoły nie przegrały w fazie finałowej eliminacji do mistrzostw świata w Katarze ani jednego z 17 meczów. Brazylijczycy zajmują 1. miejsce z 45 punktami na koncie. Argentyńczycy tracą do rywala sześć punktów.