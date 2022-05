Nie żyje Jody Lukoki. Były piłkarz Ajaksu miał 29 lat

"Boleśnie przekonaliśmy się w poniedziałek, że to koniec kariery piłkarskiej, która rozpoczęła się tak obiecująco ponad dziesięć lat temu. Ajax życzy bliskim Lukoki dużo siły w radzeniu sobie z tą stratą" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Ajaksu Amsterdam.

Nie żyje były piłkarz Ajaksu. Miał 29 lat

Jody Lukoki występował w Ajaksie Amsterdam już w 2008 roku jako młodzieżowiec. Do pierwszego zespołu trafił w 2011 roku na polecenie Franka de Boera. Napastnik miał wtedy 17 lat. Zadebiutował w starciu z Feyenoordem Rotterdam (2:0). W sumie w tamtym sezonie rozegrał dwa mecze.

W kolejnym roku w Ajaksie liczba meczów zwiększyła się do 11. Był to jednocześnie sezon, w którym Lukoki zadebiutował w Lidze Mistrzów. Napastnikowi udało się również zdobyć dwie bramki. Piłkarz występował też w drużynie do lat 19. W niej rozegrał w sumie 29 meczów. Ostatni sezon w Ajaksie był najbardziej udany dla Lukokiego. Zagrał w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego 16 w Eredivisie. Strzelił w nich trzy gole. Ajax zdecydował się jednak odesłać go na wypożyczenie.

Lukoki spędził rok w Cambuut, a następnie przeszedł do holenderskiego PEC Zwoelle. W 2015 roku napastnika wykupił Ludogorets i to tam Lukoki grał najdłużej. Dopiero w 2020 roku wygasł jego kontrakt, więc piłkarz związał się roczną umową z tureckim Malatyasporem. Od lipca 2021 roku do lutego bieżącego roku grał dla FC Twente.