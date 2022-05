Lionel Messi ma pecha, jakiego jeszcze nie widziano

Leo Messi latem zeszłego roku przeniósł się do PSG po tym, jak wygasła jego umowa z Barceloną. Na początku wydawało się, że to świetny ruch. Zespół z Paryża jest naszpikowany gwiazdami i wszyscy zakładali, że wraz z Neymarem i Mbappe stworzy tercet nie do zatrzymania. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

OptaJean podaje statystykę Leo Messiego. Takiego pecha nie miał nikt

Leo Messi w PSG nie radzi sobie najlepiej. Nie potrafi się odnaleźć w zespole mistrza Francji. W 32 rozegranych meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił dziewięć goli i zaliczył 13 asyst. Biorąc pod uwagę to, do czego przyzwyczaił nas Argentyńczyk, nie można tych statystyk uznać za wybitne. Na tym jednak się nie kończy. Opta Jean przedstawiła inne ciekawe dane, które przedstawiają skalę pecha.

"Lionel Messi uderzył dziesięć razy w obramowanie bramki w sezonie 2021/2022. Od rozgrywek 2006/2007, kiedy Opta zaczęła zbierać statystyki, żaden inny piłkarz nie przebił tej liczby w jednym sezonie. Klątwa" - czytamy na profilu OptaJean na Twitterze.

PSG zapewniło sobie już tytuł mistrza Francji. Po 36 kolejkach jest liderem tabeli z 80 punktami na koncie. Nad drugą Marsylią ma 12 oczek przewagi. Sezon Paryżan można jednak uznać za rozczarowanie. Ich głównym celem nie jest wygrywanie Ligue 1, lecz triumf w Lidze Mistrzów. Kolejny raz z rzędu ta sztuka im się nie udała. W tym roku z tych prestiżowych rozgrywek wyeliminował ich Real.

