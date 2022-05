Krychowiak ma dostać najwyższy kontrakt w zespole. Klub zdeterminowany by go zatrzymać

Grzegorz Krychowiak przebywa w AEK-u Ateny w ramach wypożyczenia, co oznacza, że po zakończeniu bieżącego sezonu wróci do FK Krasnodar. Wszystko wskazuje jednak na to, że w Rosji nie pobędzie zbyt długo, bo władze greckiego klubu, chcą sprowadzić pomocnika do swojej drużyny na stałe. Nie wiadomo też, czy sam Krychowiak chciałby wracać do Krasnodaru. Przypomnijmy, że Polak był pierwszym z zawodników, który zdecydował się wyjechać z Rosji po tym, jak władze kraju podjęły decyzję o ataku zbrojnym Ukrainy.

Krychowiak z najwyższym kontraktem w klubie. AEK ma plany wobec Polaka

Krychowiak bardzo szybko odnalazł się w nowym miejscu. Kilka tygodni wystarczyło, aby na tyle przekonać do siebie władze klubu, że te chcą zaoferować Polakowi najwyższy kontrakt w zespole. Jak podaje Sportday.gr, jeżeli Krychowiak przyjmie ofertę, będzie zarabiał 1,5 miliona euro rocznie.

32-latek zagrał w pięciu meczach na pięć możliwych. Popisał się jednym trafieniem oraz asystą, którą Grecy zachwycali się kilka dni temu. "Wspaniały" - napisał na Twitterze dziennikarz Ilias Kallonas po meczu z PAOK-iem Saloniki (1:1). AEK Ateny zajmuje obecnie 5. miejsce w grupie mistrzowskiej ligi greckiej i wciąż walczy o awans do najlepszej czwórki. Miejsce w tym gronie da drużynie awans do europejskich pucharów w następnym sezonie. Klub ze stolicy Grecji a trzecim Panathinaikosem i czwartym Arisem Saloniki dzieli kolejno dwa i jeden punkt różnicy. Szansę są więc stosunkowo spore.

Do końca sezonu ligi greckiej zostały jeszcze cztery kolejki. Najbliższe starcie AEK-u będzie kluczowe w kontekście wspomnianego awansu. Drużyna z Krychowiakiem w składzie zmierzy się bowiem z Panathinaikosem.