Clattenburg postuluje zmiany w przepisach. "Trzeba zatrzymywać czas"

Były sędzia Mark Clattenburg, uważa, że fundamentalne zasady meczu piłki nożnej powinny zostać zmienione. Anglik chciałby, by mecz został skrócony do 60 minut, a czas zatrzymywano, ilekroć piłka opuści plac gry, czy też konieczna będzie przerwa. - Wtedy gra zawsze będzie trwała tyle samo, a my pozbędziemy się wielu kontrowersji - przekonuje Anglik w rozmowie z "Daily Mail".

