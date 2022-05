Góralski odchodzi z Kajratu Ałmaty. "Taki jest efekt rozmów z klubem"

Jacek Góralski przeniósł się do Kajratu Ałmaty w styczniu 2020 roku z Łudogorca Razgrad. Polak nie może jednak zaliczyć tej przygody do udanych, ponieważ rozegrał w barwach kazachskiego klubu zaledwie 34 spotkania, w których nie zdobył żadnej bramki ani asysty. Duży wpływ miała na to poważna kontuzja (zerwanie więzadeł), której 29-letni pomocnik doznał w lutym 2021 roku.

Kontrakt Góralskiego z Kajratem wygasa z końcem 2022 roku i wiadomo już, że nie zostanie przedłużony. Sam zawodnik potwierdził to już w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - To prawda. Taki jest efekt rozmów z klubem - przyznał 29-latek.

Reprezentant Polski zdradził także, że bardzo możliwym scenariuszem dla niego jest zmiana klubu już w letnim okienku transferowym. Zależy mu na tym szczególnie, ponieważ liczy na powołanie do kadry na mistrzostwa świata. - Nie wiem, która wersja jest bardziej prawdopodobna, ale gdybym miał wskazać, to raczej ta z moim letnim transferem. Chyba dla obu stron byłoby to korzystne, bo w grudniu nasza reprezentacja wystąpi w mistrzostwach świata, a ja mam cichą nadzieję, że znajdę się w kadrze, która powalczy w Katarze - wyjaśnił Góralski.

Z informacji uzyskanych przez "Przegląd Sportowy" wynika, że możliwym kierunkiem dla Jacka Góralskiego jest MLS. Wiadomo, że jeszcze przed transferem do Kajratu poważnie zainteresowane jego sprowadzeniem było Seattle Sounders. Dobre kontakty na amerykańskim rynku ma także jego agent Mariusz Piekarski, który w ostatnim czasie załatwił tam lukratywny, pięcioletni kontrakt Karolowi Świderskiemu (Charlotte FC).