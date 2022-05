Zalewski cieszy się z awansu do finału. Milik nie był w stanie odwrócić losów rywalizacji

AS Roma - Feyenoord to finał pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy. W czwartkowych rewanżach w półfinałach obejrzeliśmy tylko jednego gola. AS Roma pokonała 1:0 Leicester City, a Feyenoord bezbramkowo zremisował z Olympique Marsylia.

3 Fot. Andrew Medichini / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl