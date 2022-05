Piłkarski hegemon w CONCACAF strącony z tronu. Amerykanie czekali na to ponad 20 lat

"W Lidze Mistrzów CONCACAF, czyli tam, gdzie przez dwie dekady drużyny MLS potykały się i ponosiły porażki, Seattle Sounders odniosło triumf" - czytamy na portalu Sports Illustrated. Sounders zapisało się w historii amerykańskiej piłki nożnej i rozgrywek CONCACAF, bo jest pierwszym od 2000 roku klubem, któremu udało się sięgnąć po tamtejszą Ligę Mistrzów. Wcześniej dokonali tego zawodnicy Los Angeles Galaxy.

CONCACAF wraca do MLS po 21 latach. "Tylko raz tworzy się historię"

Jednocześnie Seattle Sounders stał się pierwszym amerykańskim zespołem, który wygrał Ligę Mistrzów CONCACAF po zmianie nazwy. Od 1962 roku rozgrywki znane były jako Puchar Mistrzów. Obecna nazwa funkcjonuje od 2008 roku. W tegorocznej rywalizacji dwukrotny mistrz MLS najpierw zremisował 2:2 z UNAM Pumas na wyjeździe, a następnie pewnie pokonał rywala na własnym stadionie 3:0. Bramki w czwartkowym meczu zdobyli Raul Ruidiaz (2) oraz Nicolas Lodeiro.

- Takie rzeczy przytrafiają się tylko raz. Tylko raz tworzy się historię. Zwycięzców CONCACAF będzie wielu, ale tylko jeden zwycięzca z MLS dokona tego po raz pierwszy. I tak zapisaliśmy się dziś w podręcznikach historii, a ja jestem bardzo dumny z mojej drużyny - powiedział po finale Stefan Frei, bramkarz Seattle Sounders, którego wybrano najlepszym zawodnikiem turnieju.

Amerykańskie media podkreślają wagę wygranej Sounders. "Potrzeba było siedmiu startów w Lidze Mistrzów CONCACAF i sześciu porażek, najwięcej w historii MLS od 2009 roku, aby rozwiązać kontynentalną zagadkę" - pisze SI. Zdaniem dziennikarzy niektórzy mogą uznać zwycięstwo Sounders za sukces MLS. Jednak tytuł mistrzowski trafi wyłącznie na konto klubu. "MLS tylko trochę pomogło, przesuwając mecze sezonu zasadniczego tak, aby Seattle miało kilka weekendów wolnego na odpoczynek i przygotowania" - dodają.

Wszyscy kibice, piłkarze i przedstawiciele MLS czekali na ten moment. Seattle Sounders udało się bowiem zatrzymać 16-letnią passę zespołów z Meksyku. Od 2006 roku Ligę Mistrzów CONCACAF wygrywały zespoły z tamtejszej Liga MX. Najwięcej tytułów (5) zdobyła drużyna z CF Monterrey, cztery razy CF Pachuca, trzy razy Club America i po jednym razie Atlante FC, Cruz Azul, Chivas de Guadalajara oraz Tigers UANL.

Kolejny krok Seattle Sounders. "Od 2018 roku coś poprawiamy"

Seattle Sounders zasłużyło na wygraną w Lidze Mistrzów CONCACAF. Jak wcześniej wspomnieliśmy, zespół walczył o tytuł aż siedmiokrotnie. Władze klubu podkreślają, że to efekt ciągłej pracy, jaką wkładają w budowę drużyny.

- Od 2018 roku naprawdę utrzymujemy ten zespół i każdego roku staramy się dodawać mu jeden element, nie tracąc przy tym żadnego z poprzednich Naprawdę czujemy, że to najlepsza grupa piłkarzy, jaką mieliśmy. Podchodziliśmy do tego bardzo metodycznie, bardzo strategicznie i udało nam się dojść do obecnego stanu rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że przez ostatnie pięć lat chodziło nam tylko o wygranie Ligi Mistrzów. Tak nie było. Chodziło o to, abyśmy zadali sobie pytanie: czy możemy stawać się lepsi każdego roku, zanim się zestarzejemy i będziemy mieli szansę na coś takiego, coś naprawdę fajnego? - mówił dyrektor generalny klubu, Garth Lagerwey.

Tegoroczny triumf otwiera przed Sounders kolejne drzwi. Są nimi Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA, w których siedem zespołów rywalizuje między sobą o miano najlepszego klubu na świecie. Wśród nich znajdują się zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i mistrz państwa, w którym odbywają się KMŚ