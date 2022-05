Łukasz Gikiewicz mógł grać w egzotycznej reprezentacji. "Zaszczyt"

Łukasz Gikiewicz w ostatnich latach zyskał miano największego obieżyświata w polskiej piłce. 34-letni napastnik zakończył przygodę z ekstraklasą w 2013 roku i wyruszył za granicę. Jego pierwszym przystankiem był Cypr i tamtejsza Omonia Nikozja. Później wybierał już zdecydowanie bardziej egzotyczne kierunki.

"Główny szejk o tym myślał". Gikiewicz opowiada o zaskakującej propozycji

Gikiewicz miał już okazję grać w takich krajach jak Arabia Saudyjska, Tajlandia, Katar, Kazachstan, Indie czy Jordania. Okazuje się, że Polak dostał nawet propozycję gry w reprezentacji tego ostatniego kraju. - W reprezentacji Jordanii był trener z Belgii, Vital (Borkelmans). Miałem wtedy sezon, że strzeliłem 35 bramek i miałem 13 asyst. Pytali się mnie, już nawet wstawiali na strony moje zdjęcia w koszulce Jordanii. Mówiło się o tym w prasie, że jestem blisko - przyznał 34-latek w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale Po Gwizdku.

- Jordania grała wtedy słabo i potrzebowali obcokrajowca. A z Europy byłem pierwszym, który tam wszedł do tej ligi, otworzył drzwi z buta i wygrał wszystko, co było możliwe. I po prostu główny szejk z federacji w pewnym momencie myślał, czy mógłbym być w reprezentacji - zapewnił Gikiewicz i dodał po chwili: - Jeśli pytasz, czy przyjąłbym ofertę, to nie miałbym z tym problemu. Jestem Polakiem, w sercu mam biało-czerwoną krew, ale reprezentacja to reprezentacja. Zaszczyt. A Jordania czy Amman to dla mnie drugi dom, świetnie się tam czuję.

Rzeczywiście Łukasz Gikiewicz był prawdziwą gwiazdą ligi jordańskiej, gdzie miał okazję grać w barwach Al Faisaly w latach 2017-2018 i krótko w 2020 roku. W sezonie 2017/2018 roku został królem strzelców tamtejszych rozgrywek. Zdobył także ze swoim klubem mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Jordanii.