Padł pomysł, by FK Lwów grał w polskiej lidze. Trener już śledzi ekstraklasę i porównuje

Jako pierwszy informację o możliwym dołączeniu ukraińskich zespołów do zagranicznych lig na początku kwietnia przekazał serwis segodnya.ua. Niepewność co do przyszłości ukraińskiej ligi jest uzasadniona, bowiem bardzo trudno byłoby myśleć o rozgrywaniu meczów w kraju, który od ponad dwóch miesięcy nieustannie jest atakowany przez Rosjan.

Ukraińskie kluby zagrają w Polsce?

Informację o potencjalnym dołączeniu ukraińskich zespołów do polskiej ligi przekazał dziennikarz sportowy Siergiej Bolotnikow. Na ten moment nie pojawiły się jednak na ten temat żadne konkretne informacje, które mogłyby, choć częściowo sugerować, czy taki scenariusz jest rzeczywiście możliwy.

Choć doniesienia na temat włączenia ukraińskich klubów do polskiej ligi pojawiły się już kilka tygodni temu, dopiero teraz pojawiły się ciekawe informacje. Okazuje się, że do dyskusji włączył się Oleg Dulub, trener FK Lwów. Zespół ten przed przerwaniem rozgrywek po 18. kolejkach zajmował 12. miejsce w lidze złożonej z 16 drużyn.

Trener FK Lwów śledzi ekstraklasę

Dulub w rozmowie z serwisem football24.ua opowiedział, że śledzi zmagania polskiej ligi. - Porównywanie jest niewdzięcznym zadaniem. Obejrzałem kilka meczów Ekstraklasy i wydaje mi się, że tempo gry w lidze ukraińskiej jest nieco wyższe - stwierdził. Taka informacja może sugerować, iż faktycznie, coś jest na rzeczy, skoro ukraińscy szkoleniowcy obserwują zmagania w Polsce.

Trener klubu ze Lwowa przyznał, że jego zespół z jesieni i wiosny to dwie zupełnie inne drużyny. Powodem są przede wszystkim liczne wzmocnienia. - Nasz zespół zaczął grać znacznie szybciej. Nie wiem, na którym miejscu w lidze zakończylibyśmy sezon, ale byłoby to ciekawe - podsumował.