Juventus rusza na zakupy do Londynu. Włosi chcą aż trzech piłkarzy Chelsea

Juventus w obecnym sezonie zdecydowanie zawiódł i w klubie już zaczęto planować reorganizację w czasie letniego okienka transferowego, aby turyńska ekipa mogła wrócić do walki o mistrzostwo Włoch. Zawodnicy Massimiliano Allegriego znajdują się, póki co w strefie umożliwiającej grę w Lidze Mistrzów, lecz kwestia mistrzostwa zostanie rozstrzygnięta pomiędzy drużynami z Mediolanu - Milanem i Interem.

Juventus chce wrócić na szczyt, szykuje się rewolucja w składzie?

Jak twierdzi angielski dziennik "Metro", działacze Juventusu obserwują sytuacje aż trzech zawodników Chelsea: Emersona, Jorginho oraz Christiana Pulisica. Najbardziej prawdopodobny ma być transfer defensora. Emerson znajduje się obecnie na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon i nic nie wskazuje na to, aby po powrocie miał szansę na grę. Włoch nie znajduje się w planach Thomasa Tuchela, więc londyński klub chętnie sprzedałby go do Juventusu.

Drużyna z Turynu ma mieć również szansę na pozyskanie Jorginho. Pomocnik jest co prawda ważną postacią dla Chelsea, ale jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku i gdyby stołeczna drużyna otrzymała satysfakcjonującą ofertę, to zdecydowałaby się na jego transfer. Reprezentant Włoch ma już bowiem 30 lat i może to być ostatnia okazja na jego sprzedaż.

"Metro" dodaje, że zadaniem niemożliwym zdaje się natomiast być transfer Pulisica. Chelsea nadal pokłada nadzieję w skrzydłowym, choć ten w obecnym sezonie często był kontuzjowany i przez to opuścił sporo spotkań. Dodatkowo wątpliwe jest, by Anglicy puścili go za mniej niż 60 milionów euro, czyli kwotę, za jaką został pozyskany z Borussii Dortmund.

Problem może jednak stanowić fakt, że wskutek nałożonych sankcji Chelsea nie może obecnie dokonywać żadnych ruchów na rynku transferowym. Sytuacja ta może się jednak zmienić, gdyby drużyna z Londynu zmieniła właściciela przed rozpoczęciem letniego okienka transferowego.