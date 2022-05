Oficjalnie. FIFA ustaliła terminy ostatnich meczów barażowych el. MŚ w Katarze

Pod koniec marca poznaliśmy 29 z 32 uczestników zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. O pozostałe trzy miejsca powalczy osiem drużyn. Wśród nich znajdują się Walia, Ukraina, Szkocja, Peru, Kostaryka, Nowa Zelandia, Australia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

FIFA podała termin wyłonienia ostatnich finalistów mistrzostw świata

Przed kilkoma tygodniami Europejska Federacja Piłki Nożnej podjęła decyzję o przełożeniu spotkania barażowego pomiędzy Szkocją a Ukrainą ze względu na działania wojenne prowadzone na terenie drugiego z wymienionych państw. UEFA zadecydowała, że mecz zostanie rozegrany 1 czerwca. Zwycięzca pary zagra przeciwko Walii.

4 maja FIFA poinformowała również o terminach, w jakich odbędą się interkontynentalne baraże. 7 czerwca o udział w kolejnym etapie rozgrywek zawalczą Australia oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Triumfator tego spotkania zmierzy się z reprezentacją Peru. Tę rywalizację zaplanowano na 13 czerwca. Wygrany starcia trafi do grupy D mistrzostw świata, w której znajduje się Dania, Francja oraz Tunezja.

Z kolei 14 czerwca odbędzie się mecz Kostaryki z Nową Zelandią. Zwycięzca spotkania dołączy do grupy E, w której zameldowały się już Hiszpania, Niemcy i Japonia. Spotkania zaplanowane na 13 i 14 czerwca zostaną rozegrane na stadionie Ahmada ben Alego w katarskim Ar-Rajjan.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. W imprezie udział weźmie również reprezentacja Polski, która w pierwszym spotkaniu barażowym otrzymała wolny los, po tym jak z rywalizacji wykluczono Rosję. W kolejnym meczu kadra Czesława Michniewicza zwyciężyła na stadionie Śląskim z reprezentacją Szwecji 2:0 i zapewniła sobie awans na mistrzostwa świata. W trakcie losowania biało-czerwoni trafili do grupy C. O udział w kolejnym etapie rozgrywek Polacy zawalczą z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).