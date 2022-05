Hiszpańskie media: Antonio Ruediger zostanie nowym piłkarzem Realu Madryt

Jak twierdzi hiszpański dziennik "AS" odejście Antonio Ruedigera z Chelsea jest już przesądzone. Defensor od przyszłego sezonu będzie bronił barw Realu Madryt, przechodząc do hiszpańskiej drużyny na zasadzie wolnego transferu. Obecny kontrakt Niemca wygaśnie w czerwcu 2022 roku.

Media: Antonio Ruediger zostanie piłkarzem Realu Madryt

Do kwestii przenosin Ruedigera odniósł się już także trener londyńskiej ekipy Thomas Tuchel. Przyznał on, że obrońca poinformował szkoleniowca o swoich zamiarach w prywatnej rozmowie: - To jego osobista decyzja, będziemy za nim tęsknić - stwierdził Tuchel, cytowany przez "AS".

Dziennikarze "AS" dodają, że Real Madryt powinien ogłosić pozyskanie zawodnika pod koniec maja. Wszystko zależy od tego, kiedy ekipa z Madrytu zagra swój ostatni mecz. Jeżeli przypadnie on na finał Ligi Mistrzów – 28 maja, jeśli natomiast będzie to ostatnie spotkanie rozgrywek ligowych – 22 maja.

Real kontynuuje swoją politykę transferową pozyskiwania graczy, którym kończy się kontrakt. W ten sposób hiszpańska ekipa pozyskała już Davida Alabę z Bayernu Monachium, a teraz stara się również na tej samej zasadzie dopiąć transfer Kyliana Mbappe z PSG.

Wcześniej inny hiszpański dziennik "Marca" opublikował szczegóły kontraktu Niemca z Realem Madryt. Podpisze on umowę obowiązującą do czerwca 2026 roku, na mocy której będzie zarabiał 9 milionów euro rocznie. Kwota ta nie uwzględnia szeregu bonusów, po których spełnieniu wynagrodzenie zawodnika może wzrosnąć nawet do 15 milionów. Otrzyma on również premię za podpisanie kontraktu.

Ruediger dołączył do Chelsea w 2017 roku. Od tego czasu rozegrał 198 spotkań, podczas których zdobył 12 bramek i zaliczył siedem asyst. Piłkarz w barwach Chelsea wywalczył Puchar Anglii, trofea Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, a także sięgnął po Superpuchar UEFA oraz triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata.