PSG sprzedało piłkarza za 12 mln euro i teraz żałuje. Musi dać ponad 6 razy więcej, by wrócił

Nkunku rozgrywa znakomity sezon. Gracz RB Lipsk zdobył we wszystkich rozgrywkach łącznie 24 bramki w 42 spotkaniach. Dodatkowo dorzucił do tego 13 asyst. To sprawiło, że gracz znalazł się na celowniku wielkich piłkarskich marek. Wśród nich jest były klub Francuza, Paris Saint-Germain.

Urodzony w Lagny-sur-Marne gracz jest wychowankiem mistrzów Francji i grał tam do 2019 roku. Francuz nie imponował jednak formą i włodarze PSG pozbyli się Nkunku za 12 milionów euro do RB Lipsk. Tam wyrósł na prawdziwego lidera, co skusiło Nassera Al-Khelafiego do ponownego skorzystania z jego usług. Według dziennika "Bild" Katarczycy chcą pozyskać piłkarza za 75 milionów euro. Wśród drużyn walczących o względy Francuza ma być też Manchester United.

Transfer może być szansą dla Nkunku

Transfer 24-latka byłby niewątpliwie hitem Ligue 1. Zawodnik wyrósł na gwiazdę Bundesligi i powrót do PSG byłby dla niego szansą na wygraną Ligi Mistrzów z francuskim klubem. Umowa Nkunku, którego agentem jest Pini Zahavi, obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, jednak niemiecki klub prowadzi rozmowy w sprawie jej przedłużenia.