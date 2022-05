Kolejny przedziwny pomysł Rosjan w odpowiedzi na sankcje. Ich własna Liga Mistrzów

Mimo różnych obaw o zachowanie europejskiej federacji ta nie zamierza odpuszczać Rosjanom za agresję zbrojną wobec Ukrainy. W bieżącym sezonie reprezentacja Rosji została wykluczona z walki o mistrzostwa świata w Katarze. Na tym jednak nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Kałużny zakpił z "przywódców stada" Lecha. "Ganiali się z końmi i policją"

Jak poinformowała w poniedziałek UEFA, rosyjskie drużyny nie zostaną dopuszczone do gry w europejskich pucharach w sezonie 2022/23. Rosjan zabraknie więc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. To samo dotyczy również rozgrywek kobiecych, a w rankingu krajowym Rosja ma otrzymać najniższy współczynnik z ostatnich pięciu lat. UEFA zweryfikowała też listy uczestników, dokonując korekt w ścieżce zespołów z niektórych krajów.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Na tym lista sankcji się nie kończy. Wręcz przeciwnie: jest całkiem długa. Kobieca reprezentacja została wykluczona z letnich mistrzostw Europy, które odbędą się w lipcu w Anglii. Miejsce Rosjanek zajmie Portugalia. W Lidze Narodów mężczyzn Rosja automatycznie została sklasyfikowana na ostatnim miejscu w swojej grupie dywizji B, w której miała się mierzyć z Islandią, Izraelem i Albanią. To oczywiście oznacza też spadek Rosjan do niższej dywizji C. Rosyjskie kadry zostały też wykluczone z europejskich eliminacji do MŚ kobiet (2023) oraz eliminacji do Euro U-21. Rosjanie i Rosjanki zostali także wyrzuceni z innych eliminacji do młodzieżowych ME, a także wszelkich rozgrywek w futsalu.

Gabriel Slonina mógł trafić do Chelsea. Kolejka chętnych po polskiego bramkarza

Rosjanie chcą stworzyć rozgrywki na wzór Ligi Mistrzów

Rosjanie szukają rozwiązań z tej sytuacji. Najwięcej mówiło się o tym, że Rosja opuści UEFA i przyłączy się do azjatyckiej federacji. Teraz tamtejsze media informują o kolejnym pomyśle – alternatywnej Lidze Mistrzów, w której udział miałyby brać rosyjskie zespoły.

Chodzi konkretnie o utworzenie rozgrywek o Puchar Premjer-Ligi. Udział w nich miałoby brać 16 drużyn z tamtejszej ekstraklasy. Turniej rozpocząłby się od fazy grupowej – cztery grupy liczyłyby po cztery zespoły. Dwie najlepsze uzyskiwałyby awans do ćwierćfinałów. A następnie odbyłaby się faza pucharowa. "Spotkania turniejowe zaplanowano na środek tygodnia - w dni, w których odbywają się mecze Ligi Mistrzów i LE w rozgrywkach europejskich" – informuje portal sports-express.ru. Rozgrywki miałyby się rozpocząć już od sezonu 2022/23.

Dodajmy, że rozgrywki o Puchar Premjer-Ligi miały miejsce tylko jeden raz w historii. W 2003 roku ich triumfatorem został Zenit Sankt Petersburg. Mecze odbywały się w dniach, kiedy trwała przerwa na mecze reprezentacji Rosji, więc udział brały drużyny rezerwowe. Zwycięzca nie brał udziału w rozgrywkach europejskich. Turniej cieszył się małą popularnością, dlatego szybko z niego zrezygnowano. Teraz jednak rosyjskie kluby zostały pozbawione możliwości gry w Europie, więc mają też więcej miejsc w kalendarzu do wypełnienia.

"LGdS": Rafaela Pimenta ma przejąć imperium Mino Raioli po jego śmierci