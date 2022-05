"Bild" o negocjacjach Lewandowskiego. "Poprzednio 14 spotkań"

Wciąż nie wiadomo, gdzie Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie. Poważnie zainteresowana sprowadzeniem polskiego napastnika jest FC Barcelona, ale władze Bayernu Monachium nie chcą się zgodzić na transfer i to pomimo trudnych negocjacji kontraktowych. Obecna umowa 33-latka wygasa już w czerwcu 2023 roku, ale w Bawarii wychodzą z założenia, że lepiej będzie oddać go za darmo w kolejnym letnim okienku transferowym.

Jednak przede wszystkim władze Bayernu nadal mają nadzieję na porozumienie się z Lewandowskim w sprawie nowego kontraktu. Niedawno doszło do pierwszego spotkania agenta piłkarza - Piniego Zahaviego z Oliverem Kahnem i Hasanem Salihamidziciem, które trwało 2,5 godziny i według dziennika "Bild" przebiegało w dobrej atmosferze.

Zapowiada się kolejna seria spotkań Zahaviego z Bayernem. Lewandowski chce transferu

Do porozumienia wciąż jest daleko. To była dopiero pierwsza tura negocjacji a agentem Polaka, które mogą potrwać bardzo długo. Niemieccy dziennikarze zwrócili uwagę, że przed przedłużeniem obecnego kontraktu Lewandowskiego do 2023 roku, Pini Zahavi spotkał się z władzami Bayernu aż 14 razy.

Tym razem może się to przeciągać jeszcze bardziej, ponieważ sytuacja jest zupełnie inna. Według "Bilda" Lewandowski będzie dążył do transferu do FC Barcelony ze względu na ogromną pensję, którą mu zaproponowano. Bayern nie jest w stanie zaoferować takich pieniędzy, ponieważ obawia się niezadowolenia pozostałych zawodników.

Robert Lewandowski w tym sezonie nadal imponuje formą. Polak rozegrał w tym sezonie 44 spotkania dla Bayernu Monachium, w których zdobył 49 bramek i zaliczył sześć asyst.