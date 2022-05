To będzie fatalny rok dla rosyjskiej piłki. Oni sami już wiedzą i wyliczają

"Nawet roczne wykluczenie z europejskich pucharów jest dla naszego futbolu śmiertelnym zagrożeniem. W ciągu ostatnich dwóch lat nasza pozycja w ligowym rankingu UEFA mocno ucierpiała. Obecnie zajmujemy w nim 10. miejsce, ale będzie tylko gorzej" - wieszczy portal Sport24.ru.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

To reakcja na poniedziałkową decyzję UEFA, która postanowiła wykluczyć rosyjskie zespoły z rozgrywek międzynarodowych na przyszły sezon. Decyzja dotyka nie tylko kluby i reprezentację, ale też zespoły młodzieżowe i kobiece. Rosyjskie drużyny nie zagrają w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy, a kadra została wykluczona z Ligi Narodów.

- Piłkarze muszą rywalizować z najlepszymi, żeby się rozwijać. To wykluczenie może mocno się na nich odbić. Decyzja UEFA może poważnie i niekorzystnie wpłynąć na rozwój rosyjskiego futbolu. Niestety taka jest rzeczywistość - powiedział były piłkarz i trener m.in. Realu Madryt czy reprezentacji Rosji, Fabio Capello.

Ancelotti kreśli plany na przyszłość. Piłka? A gdzie tam. Ma inny priorytet

- Bezprawne wykluczanie rosyjskich sportowców z rozgrywek, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu, trwa nadal. Jednocześnie wciąż mam nadzieję, że Rosyjski Związek Piłki Nożnej będzie w stanie bronić praw naszych zawodników - dodał selekcjoner reprezentacji Rosji Walerij Karpin.

Rosjanie martwią się o swoje kluby

Portal Sport24.ru przeanalizował sytuację, w jakiej znajdą się rosyjskie kluby po kolejnym sezonie. "Chociaż otrzymamy od UEFA 4.333 punktu, to nasza sytuacja i tak stanie się bardzo zła. Spadniemy do trzeciej dziesiątki rankingu" - czytamy na portalu.

Krajowy ranking UEFA nie tylko mierzy siłę lig, ale przede wszystkim decyduje o liczbie drużyn z jednego kraju, które występują w europejskich pucharach i o rundzie, od której zaczynają rywalizację. O miejscu decyduje pięć ostatnich sezonów.

Apostołow pokazał, jak kraść czas. Oszust roku z zacięciem kabaretowym [WIDEO]

Obecnie Rosjanie zajmują w rankingu 10. miejsce z 34.482 punktu. Daje im to dwa miejsca w Lidze Mistrzów (jedno bezpośrednie), jedno w Lidze Europy i dwa w Lidze Konferencji Europy. Rosjanie przewidują, że za rok mogą spaść na 22. pozycję! Wszystko przez to, że z obecnej liczby punktów zostaną odliczone te, które rosyjskie kluby wywalczyły w sezonie 2017/18. Obecnie 22. miejsce w krajowym rankingu UEFA zajmuje Izrael, który ma jeden zespół w eliminacjach Ligi Mistrzów i trzy w Lidze Konferencji Europy.

"Jedyna dobra informacja jest taka, że nie ma różnicy, czy w rankingu zajmujesz 15. czy 50. miejsce. Wszyscy mają tam tyle samo miejsc w europejskich pucharach" - ironizuje portal, który przewiduje, że liczba punktów Rosjan w rankingu spadnie do 26.215.

Dziennikarze przeanalizowali też sytuację klubów w europejskim rankingu. Ten z kolei decyduje o rozstawieniu lub koszyku, z którego zespół losowany jest w pucharach. Obecnie najlepsze drużyny z Rosji zajmują takie pozycje:

Zenit Sankt Petersburg - 34. miejsce

Lokomotiw Moskwa - 47. miejsce

CSKA Moskwa - 50. miejsce

Spartak Moskwa - 55. miejsce

Krasnodar - 60. miejsce

"Po roku nieobecności w pucharach tylko Zenit utrzyma miejsce w czołowej 50. Reszta spadnie daleko, co oznacza, że nawet jeśli jakiś klub awansuje do Ligi Mistrzów, to będzie losowany z najsłabszego, czwartego koszyka. Trudne będą też eliminacje, w których trudno będzie o rozstawienie" - czytamy na portalu.

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach, o ile zostaniemy dopuszczeni, możemy liczyć na emocje w Lidze Konferencji Europy. W niej nasze kluby będą balansowały między pierwszym i drugim koszykiem, co daje nadzieje na pucharowe emocje wiosną".