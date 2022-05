Apostołow pokazał, jak kraść czas. Oszust roku z zacięciem kabaretowym [WIDEO]

Była 94. minuta meczu, kiedy zawodnik Bałkana Botewgrad - Jordan Apostołow - zapracował na miano oszusta roku w światowym futbolu. Do końca spotkania zostawały sekundy, a pomocnik starał się ukraść jak najwięcej czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Apostołow najpierw zasugerował, że potrzebuje pomocy medycznej. Gdy był znoszony na noszach, odegrał żenujący spektakl. Pomocnik najpierw sprawdził, czy nie obserwuje go sędzia, a potem sturlał się z noszy na boisko, udając, że spadł z nich przypadkowo i stała mu się krzywda.

Świątek "zrzuciła" presję z rywalki. Gauff jest jej wdzięczna. "Inspiracja"

"Cierpienie" Apostołowa nie przeszkodziło mu w posłaniu kilku gorzkich słów w kierunku rywali. Komizmu sytuacji dodał fakt, że jeden z noszowych przy ponownym podnoszeniu zawodnika stracił równowagę i się przewrócił.

Piłkarskie jaja w Bułgarii

Zachowanie Apostołowa wprawiło we wściekłość ławkę rezerwowych rywali - Bełasicy Petricz. Przy linii bocznej doszło do przepychanek i nie był to pierwszy raz, kiedy w trakcie tego meczu doszło do podobnej konfrontacji. Dość powiedzieć, że w całym spotkaniu sędzia pokazał aż pięć czerwonych kartek.

- To arbiter wprowadził tę nerwową atmosferę. Chciał być głównym bohaterem meczu i gwizdał każdą drobnostkę. Całe szczęście, że na boisku pokazaliśmy, kto jest lepszy - powiedział po spotkaniu trener Bałkana Botewgrad, który wygrał z Bełasicą Petricz 2:1.

Lewandowski usłyszał decyzję. Bayern zapalił czerwone światło

Był to mecz w grupie południowo-zachodniej bułgarskiej trzeciej ligi. Po 31 kolejkach Bełasica jest liderem z 72 punktami i pięcioma punktami przewagi nad drugim zespołem. Bałkan jest na czwartej pozycji i do Bełasicy traci dziewięć punktów.