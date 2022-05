Capello ramię w ramię z Rosjanami. Haniebna wypowiedź słynnego trenera

- Bardzo żałuję, że rosyjskie drużyny znów nie będą uczestniczyły w rozgrywkach międzynarodowych. Piłkarze muszą rywalizować z najlepszymi, żeby się rozwijać. To wykluczenie może mocno się na nich odbić. Decyzja UEFA może poważnie i niekorzystnie wpłynąć na rozwój rosyjskiego futbolu. Niestety taka jest rzeczywistość - powiedział były piłkarz i trener m.in. Realu Madryt czy reprezentacji Rosji, Fabio Capello.

W ten sposób Włoch zareagował na poniedziałkową decyzję UEFA, która wykluczyła rosyjskie drużyny z rozgrywek międzynarodowych na kolejny sezon. Wszystko przez inwazję tego kraju na Ukrainę.

Jak poinformowała UEFA, rosyjskie drużyny nie zostaną dopuszczone do gry w europejskich pucharach w sezonie 2022/23. Rosjan zabraknie więc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. To samo dotyczy również rozgrywek kobiecych, a w rankingu krajowym Rosja ma otrzymać najniższy współczynnik z ostatnich pięciu lat.

Capello skrytykował decyzję UEFA

Na poniedziałkowych decyzjach federacji ucierpią także reprezentacje Rosji. Kobiecy zespół został wykluczony z letnich mistrzostw Europy kobiet, które odbędą się w lipcu w Anglii. Miejsce Rosjanek zajmie Portugalia. W Lidze Narodów mężczyzn Rosja automatycznie została sklasyfikowana na ostatnim miejscu w swojej grupie dywizji B, w której miała się mierzyć z Islandią, Izraelem i Albanią. To oznacza też spadek Rosjan do niższej dywizji C.

Rosyjskie kadry zostały też wykluczone z europejskich eliminacji do MŚ kobiet (2023) oraz eliminacji do Euro U-21. Rosjanie i Rosjanki zostali także wyrzucone z innych eliminacji do młodzieżowych ME, a także wszelkich rozgrywek w futsalu.

Ponadto UEFA poinformowała, że uznała wniosek Rosjan o organizację Euro 2028 i Euro 2032 za nieważny, odnosząc się do przepisu mówiącego o tym, że oferta organizacji rozgrywek UEFA nie może przynieść złej reputacji europejskiej federacji.

- Bezprawne wykluczanie rosyjskich sportowców z rozgrywek, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu, trwa nadal. Jednocześnie wciąż mam nadzieję, że Rosyjski Związek Piłki Nożnej będzie w stanie bronić praw naszych zawodników - stwierdził selekcjoner reprezentacji Rosji Walerij Karpin.

Capello, który też skrytykował decyzję UEFA, selekcjonerem reprezentacji Rosji był w latach 2012-2015. W kadrą awansował na mistrzostwa świata w 2014 roku. Mimo że później przedłużył kontrakt aż do 2018 roku, to został zwolniony w trakcie nieudanych eliminacji do Euro 2016.