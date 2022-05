Abramowicz ma problem z firmą ochroniarską. Do akcji wkroczyła jego była żona

Aktywa Romana Abramowicza w Wielkiej Brytanii zostały zamrożone po inwazji Rosji na Ukrainę, przez co rosyjski oligarcha jest zmuszony do sprzedaży Chelsea. Proces sprzedaży klubu zdaje się przedłużać w nieskończoność. Konsorcjum Todda Boehly'ego zostało wybrane preferowanym oferentem w przetargu o przejęcie zwycięzcy Ligi Mistrzów. Wygląda na to, że w grze o kupno Chelsea pozostali już tylko Boehly oraz Sir Martin Broughton, były prezes Liverpoolu i British Airways.

Ogromne problemy finansowe Romana Abramowicza. Drastyczne cięcia w firmie ochroniarskiej

Brytyjski dziennik "The Sun" poinformował, że Roman Abramowicz zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi, co także odbija się na jego firmie ochroniarskiej w Londynie. Utrzymanie firmy kosztuje rosyjskiego oligarchę 400 tysięcy funtów miesięcznie, natomiast Abramowicz nie jest teraz w stanie jej opłacać. To oznacza, że pracownicy muszą z własnej kieszeni zaopatrzyć firmę w papier toaletowy, chleb, mleko, herbatę czy kawę. Wkrótce ma też zostać zmniejszona liczba zatrudnionych osób w firmie.

To efekt interwencji Iriny Madaliny, byłej żony Romana Abramowicza, która wprowadziła drastyczne cięcia. W firmie ochroniarskiej pozostał zaledwie jeden z trzech ochroniarzy, a wkrótce 25-osobowy zespół w biurze zostanie znacznie zmniejszony. To nie koniec wielkich zmian, ponieważ "The Sun" informuje, że rozpoczęła się wyprzedaż części majątku rosyjskiego oligarchy. Konie znajdujące się w rezydencji Fyning Hill w West Sussex, wartej około 20 milionów funtów, są już sprzedawane. Klasyczne samochody, w tym Mercedes Gullwing wart 1,2 miliona funtów, zostały z kolei zamknięte w magazynie.

W oczekiwaniu na przejęcie klubu przez nowego właściciela Chelsea walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zajmuje trzecie miejsce z 66 punktami i ma trzy punkty przewagi nad Arsenalem.