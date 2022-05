"Bezprawie". Trener reprezentacji Rosji reaguje na nowe sankcje ze strony UEFA

W poniedziałek (02.05) UEFA poinformowała o kolejnych wykluczeniach rosyjskich piłkarzy oraz piłkarek. Według decyzji organizacji rosyjskie drużyny nie będą mogły grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, a więc Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Reprezentacja piłkarzy została automatycznie sklasyfikowana na ostatnim miejscu w swojej grupie Ligi Narodów, przez co spadnie do dywizji C, natomiast reprezentacja piłkarek została wykluczona z letnich mistrzostw Europy kobiet. Postanowienia mają rzecz jasna związek z rosyjską agresją na Ukrainie.

Walerij Karpin skomentował decyzję UEFA. "Nic nowego się nie wydarzyło"

Decyzję organizacji skrytykował selekcjoner reprezentacji mężczyzn Walerij Karpin: - Tak naprawdę to nic nowego się nie wydarzyło. Bezprawne wykluczanie rosyjskich sportowców z rozgrywek, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu, trwa nadal. Jednocześnie wciąż mam nadzieję, że Rosyjski Związek Piłki Nożnej będzie w stanie bronić praw naszych zawodników do udziału w międzynarodowych turniejach, poprzez drogę sądową – odparł Rosjanin, w rozmowie z portalem sports.ru.

Działania UEFA dotykają również rosyjskich drużyn młodzieżowych i na nie zwrócił uwagę inny komentujący decyzję organizacji były piłkarz reprezentacji Rosji Roman Szyrokow: – Co powinniśmy zrobić teraz? Przede wszystkim pracować dalej. Musimy kontynuować nasze działania i skupić się na drużynach młodzieżowych – stwierdził, w rozmowie z sports.ru.

– Jedyną rzeczą, której możemy żałować, jest wykluczenie drużyn młodzieżowych. Czego one są winne? Nie rozumiem. Dorośli mogą zostać ukarani, juniorzy powinni grać dalej – dodał. Szyrokow odniósł się również do opuszczenia klubów przez graczy zagranicznych: - Wszyscy, którzy chcieli wyjechać, to już to zrobili. Być może inni też odejdą, ale nie jest to już najważniejsza sprawa – powiedział.

Rosyjscy dziennikarze dodają, że jednym z pomysłów na zachowanie konkurencyjności przez lokalne drużyny, może być rozszerzenie rosyjskiej ekstraklasy. Wówczas więcej zawodników miałoby możliwość na konkurowanie z najlepszymi, co podniosłoby ich jakość. Mistrzem Rosji w tym sezonie został natomiast Zenit.