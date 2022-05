Media: Luka Jović chce uciekać z Madrytu. Transferowy niewypał składa ofertę

Luka Jović, który do Realu Madryt trafił w 2019 roku, wciąż nie może odnaleźć się w klubie "Królewskich". To trudna sytuacja dla obu stron, bo serbski piłkarz został ściągnięty do stolicy Hiszpanii za ogromną kwotę 63 mln euro.

Niemieckie media: Jović chce odejść z Realu. Zaoferował się Borussi Dortmund

Inwestycja najwyraźniej nie opłaciła się. Świadczą o tym indywidualne statystyki napastnika. W 49 spotkaniach strzelił bowiem zaledwie trzy gole. 24-latek nie ma najmniejszych szans, aby wygrać rywalizację o miejsce w składzie z Karimem Benzemą, który w ostatnich miesiącach znajduje się w znakomitej formie i pozwolił Realowi na dotarcie do półfinałów Ligi Mistrzów.

Niemieccy dziennikarze ze "Sport 1" twierdzą, że piłkarz reprezentacji Serbii jest zdeterminowany, aby opuścić Madryt. Jego celem ma być powrót do Bundesligi. Kiedyś grał we Eintrachcie Frankfurt, ale teraz miał złożyć swoją propozycję Borussi Dortmund. Wydaje się, że piłkarz wybrał ten zespół nie bez powodu. Z ekipy BVB odejść ma Erling Haaland, więc będą poszukiwali jego zastępcy.

Dortmundczycy ponoć nie są jednak przekonani, czy warto pójść w kierunku 24-letniego snajpera. Zauważają bowiem, że w ostatnim czasie nie znajduje się on w najwyższej formie. Na korzyść Jovicia przemawiać ma jedynie fakt, że grając dla Frankfurtu, strzelił 40 goli i zanotował 10 asyst w 93 spotkaniach.

Kilka dni temu pojawiły się pogłoski, że Luka Jović może trafić do... Bayernu Monachium. Takie informacje podał Maximilian Koch z monachijskiego dziennika "Abendzeitung". W Monachium podobno panuje przekonanie, że obecny piłkarz Realu Madryt może odzyskać dobrą formę w odpowiednim otoczeniu. Tym mają być właśnie Niemcy, a zwłaszcza Bayern.