Kamera uchwyciła moment triumfu Ronaldo. Portugalczyk odpowiedział krytykom

Manchester United pewnie pokonał w poniedziałek Brentford 3:0 w meczu 35. kolejki Premier League. Gole strzelali Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo i Raphael Varane. Tym samym ekipa prowadzona przez Ralfa Ragnicka przerwała passę trzech meczów bez zwycięstwa. Ronaldo został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Wymowne słowa Ronaldo. "Nie jestem skończony"

Zwycięstwo gospodarzy mogło być jeszcze bardziej okazałe, bo drugi raz do bramki trafił Ronaldo, ale gol został anulowany przez sędziów. To zirytowało Portugalczyka, bo po prawidłowo zdobytym golu postanowił im to wypomnieć.

W ostatnim czasie napastnika dręczyć musiały też liczne słowa krytyki. W mediach coraz częściej pojawiały się głosy o tym, że Ronaldo jest jednym z problemów Manchesteru United. Brak trofeów oraz konieczność walki o miejsce w czołowej czwórce Premier League, a nie o mistrzostwo - za to bardzo często obwiniany jest m.in. kapitan reprezentacji Portugalii.

Taki meczami, jak ten poniedziałkowy, Cristiano zdecydowanie zamyka usta krytykom. Tym razem oprócz strzelenia gola, postanowił zrobić coś jeszcze. Po ostatnim gwizdku, kiedy schodził powoli z murawy, spojrzał w obiektyw kamery i wypowiedział trzy słowa. - Nie jestem skończony - rzekł Ronaldo z wymownym uśmiechem na twarzy i pewnym wzrokiem.

W tym sezonie Cristiano Ronaldo zdobył łącznie 24 bramki w 38 spotkaniach. To daje mu pozycję najlepszego strzelca w ekipie Manchesteru United. Klub ten zajmuje szóste miejsce w ligowej tabeli, które daje im prawo gry w Lidze Europy. Do czwartego miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów i zajmowanego przez Arsenal tracą pięć punktów. Manchester rozegrał dwa mecze więcej od londyńczyków.