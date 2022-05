Ukraina skorzysta z wykluczenia Rosji. Szansa dla Szachtara

Zarówno UEFA, jak i FIFA, nie odpuszcza Rosji za agresję zbrojną wobec Ukrainy. UEFA wyrzuciła już Spartaka Moskwa z Ligi Europy, a FIFA wyrzuciła kadrę Rosji z baraży o mistrzostwa świata w Katarze. UEFA zaostrzyła sankcje na przyszły sezon, przez co m.in. kluby z Rosji nie zagrają w europejskich pucharach. Gdyby liga rosyjska zakończyła się z 2 maja tego roku, to Zenit Sankt Petersburg zagrałby w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dynamo Moskwa rywalizowałaby w eliminacjach LM, a Soczi oraz CSKA - w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Wiadomo, kto skorzysta na wykluczeniu Rosji. Szachtar zagra w fazie grupowej LM

Poniedziałkowa decyzja UEFA oznacza, że mistrz Rosji z sezonu 2021/2022 nie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na tym wszystkim skorzysta Szachtar Donieck, który może tym samym awansować automatycznie do fazy grupowej LM. Musi zostać spełniony jednak jeden warunek. "Jeśli Villarreal nie wygra Ligi Mistrzów, mistrz 12. ligi - Szachtar Donieck - zagra automatycznie w grupie LM" - zauważa Kamil Rogólski.

Przedstawiciele klubów Premier-Lihi postanowili zakończyć sezon pod koniec kwietnia tego roku i uznać obecny układ tabeli za rozstrzygający po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Tym samym sezon na pierwszym miejscu skończył Szachtar Donieck, który wyprzedził Dynamo Kijów o dwa punkty. Na trzech kolejnych pozycjach uplasowało się odpowiednio Dnipro-1, Zoria Ługańsk oraz Worskła Połtawa. Igor Jovacević, trener Dnipro-1 zdradził, że UEFA rozważa zapewnienie klubom z Ukrainy bezpośredniego awansu do fazy grupowej europejskich pucharów.

- Jak zagrać w kwalifikacjach, jeśli będzie trwała wojna? Kto przyjedzie do tego kraju? Jak to zorganizować? Oczywiście pokój jest niezbędnym warunkiem powrotu do konkurencji. Zobaczymy, czy da się coś takiego zrobić, bo byłby to duży wyjątek. Jednak takie ustępstwo ze strony UEFA pomogłoby ukraińskiej piłce - stwierdził Jovacević.