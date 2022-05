Co dalej z biznesem Mino Raioli? Zlatan Ibrahimović wkracza do gry

Mino Raiola nie żyje. Znany agent piłkarski zmarł w sobotę rano. Informację o śmierci menadżera przekazała jego rodzina. - W nieskończonym smutku informujemy, że odszedł najbardziej opiekuńczy i wspaniały agent w historii futbolu. Mino walczył do końca z taką samą siłą, z jaką siadał do stołów, aby bronić naszych piłkarzy - przekazano w komunikacie. Miał 54 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Drugie dno w zatrudnieniu Lewandowskiego? "Nikt się z tym nie kryje"

Mino Raiola nie żyje. Co dalej z jego wielkim biznesem?

Ibrahimović przejmie biznes Raioli?

Raiola był agentem wielu znanych graczy. Włoch reprezentował interesy m.in. Erlinga Haalanda, Paula Pogby, Marco Verattiego czy Zlatana Ibrahimovicia. Teraz ten ostatni chce wejść w buty słynnego menadżera. Jak donosi portal Tuttomercatoweb.com, Szwed ma wkrótce dołączyć do agencji.

Zdaniem Włochów, napastnik AC Milan miałby rozpocząć karierę menadżera w 2023 roku. Do tego czasu agencją ma zarządzać kuzyn zmarłego Raioli - Vincenzo. Zdaniem mediów, mężczyzna był wprowadzany do tego biznesu od 15 lat i z roku na rok zyskiwał coraz większe kompetencje.

Balotelli skomentował nieprawdziwą wiadomość o śmierci swojego agenta. "Musisz być pierwszy, co?"

Ibrahimović wciąż walczy o tytuł

Sam Ibrahimović nie potwierdził medialnych doniesień. Szwed ma kontrakt z Milanem do końca sezonu. Póki co, jego drużyna wciąż liczy się w stawce do mistrzowskiego tytułu. Zdobycie "Scudetto" byłoby więc idealnym zwieńczeniem kariery piłkarza.

Ibrahimović w tym sezonie zagrał w 25 meczach, w których zdobył osiem bramek i zaliczył trzy asysty. Szwed w październiku skończy 40 lat.