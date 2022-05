Kontrowersyjne decyzje polskiego arbitra mogą zdecydować o mistrzostwie Czech

W niedzielę w Pradze odbył się hit tamtejszej ligi. Prowadząca w tabeli Viktoria Pilzno przyjechała do stolicy, żeby zmierzyć się z wiceliderem, czyli Slavią Praga. Obie drużyny dzieliły tylko dwa punkty. Spotkanie miało więc ogromne znaczenie dla układu tabeli. I na ten hit ściągnięto polską ekipę sędziowską. Arbitrem głównym tego pojedynku był Bartosz Frankowski.

Wielkie kontrowersje w hicie prowadzonym przez Polaka

Polski sędzia nie miał łatwego zadania i niech świadczy o tym fakt, że nie raz musiał korzystać z pomocy VAR-u. Po raz pierwszy podszedł do monitora w 18. minucie spotkania. Początkowo uznał, że napastnik Slavii Praga został sfaulowany przez bramkarza gości i podyktował rzut karny. Potem jednak wycofał się z tej decyzji uznając, że golkiper najpierw wybił piłkę. W 57. minucie piłkarze Slavii domagali się kolejnej "jedenastki" za zagranie ręką rywala w polu karnym, ale arbiter pozostawał niewzruszony.

Wszystko co najciekawsze działo się w doliczonym czasie gry. W 88. minucie sędzia Frankowski ponownie podszedł do monitora. Kiedy od niego odszedł wskazał na "wapno", przyznając Slavii rzut karny. Uznał bowiem, że jeden z zawodników Viktorii zagrał nieostrożnie i zbyt wysoko uniósł nogę, kiedy piłkarz Slavii zagrywał głową. Rzut karny został wykonany w 91. minucie, a na bramkę zamienił go Ondrej Kudela. Zaraz po rzucie karnym na boisku doszło do awantury między piłkarzami obu zespołów. Nic dziwnego – piłkarze Viktorii mogli czuć się sfrustrowani, że stracili gola w 91. minucie w takim meczu. Z kolei piłkarze Slavii świętowali. Jak się okazało - za wcześnie.

Kluczowa sytuacja miała bowiem miejsce w 94. minucie. W pole karne Slavii wpadł wprowadzony z ławki Matej Trusa. Obok niego było dwóch obrońców gospodarzy, w tym Oscar Dorley. Liberyjczyk próbował zatrzymać napastnika, ale nie trafił w piłkę. Nie podciął go też, ale sędzia Frankowski uznał najwyraźniej, że jego wejście ciałem w napastnika wytrąciło go z równowagi i spowodowało upadek. Decyzja? Rzut karny dla Viktorii Pilzno. Tym razem sędzia nie podszedł do monitora, mimo że sytuacja wyglądała na kontrowersyjną. "Jedenastkę" w 95. minucie wykorzystał Jean David Beauguel. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, co jest doskonałą wiadomością dla Viktorii.

Na trzy kolejki przed końcem zachowuje pozycję lidera i ma dwa punkty przewagi. Na koniec spotkania doszło też do skandalu. Właściciel Viktorii Pilzno, Adolf Šádek, pokazał kibicom Slavii środkowy palec.