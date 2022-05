Adam Buksa znów strzela. Pogrążył klub Davida Beckhama [WIDEO]

Adam Buksa kontynuuje doskonałą serię w barwach New England Revolution. Reprezentant Polski zdobył już trzecią bramkę w trzech ostatnich meczach swojej drużyny w MLS. Tym razem wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Interem Miami, klubem zarządzanym przez Davida Beckhama.

Adam Buksa pogrążył drużynę Davida Beckhama. Kapitalna główka przypieczętowała zwycięstwo New England Revolution

Piłkarze New England Revolution doskonale rozpoczęli mecz na własnym boisku. Już w pierwszej minucie gola strzelił Damian Rivera. Wynik 1:0 utrzymywał się do przerwy. Ciekawiej zrobiło się ponownie po zmianie stron. Wówczas sędzia wyrzucił z boiska zawodnika Interu Miami Damiona Lowe'a. Jamajczyk w przeciągu zaledwie sześciu minut obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę za zbyt ostrą grę.

Gospodarze szybko wykorzystali grę w przewadze. Już cztery minuty później podwyższyli prowadzenie na 2:0. Autorem gola był właśnie Adam Buska. Polak wykorzystał dośrodkowanie z lewej strony boiska i kapitalnym uderzeniem głową pokonał bramkarza Interu Nicka Marsmana. Wynik 2:0 utrzymał się już do końca spotkania.

Było to już trzecie trafienie Adama Buksy w tym sezonie. Były zawodnik Pogoni Szczecin trafił w każdym z trzech ostatnich spotkań. New England Revolution zdobyło cenne trzy punkty i ma ich teraz łącznie dziesięć, co pozwoliło drużynie awansować na dziewiąte miejsce w tabeli konferencji wschodniej MLS. Drużyna reprezentanta Polski nie najlepiej rozpoczęła sezon. We wcześniejszych ośmiu meczach wygrała zaledwie dwa razy, raz zremisowała i aż pięciokrotnie przegrała. Liderem jest New York Red Bulls, a więc zespół Patryka Klimali (17 punktów).

