Hope Solo, absolutna legenda, na odwyku. Walka z demonami

Walka Hope Solo z własnymi demonami trwa już od dłuższego czasu. Była bramkarka była już wielokrotnie zatrzymywana przez policję najczęściej w związku z przemocą wobec dzieci i alkoholem. Już w czasach profesjonalnej kariery Amerykanka była znana z krewkiego charakteru i inicjowania awantur na boisku. Wielokrotnie wdawała się w konflikty także wewnątrz własnych drużyn, kwestionowała pracę trenerów i działaczy.

Ważna decyzja w życiu Hope Solo. Legenda amerykańskiej podda się leczeniu

Zdarzeniem, które skłoniło byłą piłkarkę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu odwyku była afera z zeszłego miesiąca. Dokładnie 31 marca Hope Solo została aresztowana na parkingu przy centrum handlowym w Winston-Salem w stanie Karolina Północna. Amerykanka została znaleziona nieprzytomna w samochodzie z dwójką dzieci siedzących na tylnym siedzeniu. Jak się później okazało była pod wpływem alkoholu.

W sobotę Hope Solo oficjalnie poinformowała o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Była piłkarka dobrowolnie przystąpiła do stacjonarnego programu leczenia alkoholizmu, aby podjąć walkę z nałogiem. Amerykanka musiała także przy okazji poprosić o przełożenie zaplanowanej na ten rok ceremonii włączenia jej Narodowej Galerii Sławy Amerykańskiej Piłki Nożnej (NSHOF).

- Skontaktowałam się z Hall of Fame i z szacunkiem poprosiłam o odroczenie mojej ceremonii wprowadzenie do Hall of Fame do 2023 r. Będę dobrowolnie przystępowała do leczenia alkoholizmu w szpitalu, aby sprostać moim wyzwaniom związanym z alkoholem. W tej chwili moja energia skupia się całkowicie na moim zdrowiu, uzdrawianiu i opiece nad moją rodziną. Dziękuję Hall of Fame za wsparcie i zrozumienie mojej decyzji - napisała Solo w specjalnym oświadczeniu.

Hope Solo to żywa legenda kobiecej piłki nożnej. 40-latka rozegrała w barwach reprezentacji Stanów Zjednoczonych 202 spotkania, odnosząc 153 zwycięstwa. W aż 102 z nich zachowała z kolei czyste konto. Z drużyną narodową zdobyła mistrzostwo świata (Kanada 2015) oraz dwa złote medale olimpijskie (Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016).