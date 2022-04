Fantastyczny gol w MLS. Dostał piłkę na połowie boiska i wypuścił "strzałę" [WIDEO]

Spotkanie na PNC Stadium jest zdecydowanie największym hitem sobotniej serii spotkań MLS. Obie drużyny z Teksasu są w gronie najlepszych w Konferencji Zachodniej i walczą o bezpośredni awans do ćwierćfinału play-off.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Austin zaskoczone już w pierwszych minutach spotkania. Piękne trafienie Paragwajczyka

Faworytem sobotniego spotkania jest drużyna z Austin, która zajmuje pozycję wicelidera tabeli Konferencji Zachodniej i ma nad lokalnym rywalem pięć punktów przewagi. To jednak gospodarze doszli do głosu jako pierwsi i to w jakim stylu.

Plaga nieszczęść u naszych rywali na MŚ. Kontuzja za kontuzją

Już w szóstej minucie spotkania fantastycznym uderzeniem z połowy boiska popisał się Sebastian Ferreira. Paragwajczyk zauważył, że bramkarz gości wyszedł zbyt daleko z własnego pola karnego i podjął udaną próbę przelobowania go. Dzięki temu Dynamo objęło prowadzenie, którym nie cieszyło się zbyt długo.

Piękna bramka Szysza. Zagłębie Lubin oddala się od strefy spadkowej [WIDEO]

Jeszcze przed przerwą bramkę na 1:1 zdobył Daniel Perreira i dał nadzieję drużynie Austin na osiągnięcie dobrego wyniku. Goście od razu po trafieniu Wenezuelczyka postanowili pójść za ciosem i zaczęli coraz śmielej atakować bramkę Houston. Ale do przerwy gospodarzom udało się utrzymać remis.