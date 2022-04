Plaga nieszczęść u naszych rywali na MŚ. Kontuzja za kontuzją

Arabia Saudyjska zmaga się z wieloma problemami przed zbliżającym się mundialem w Katarze. Najpierw okazało się, że gwiazda reprezentacji Fahad Al-Muwallad nie przeszedł testów na obecność narkotyków i grozi mu aż czteroletnia dyskwalifikacja. Później poważnych kontuzji doznali inni czołowi piłkarze ekipy Herve Renarda. Mowa o Salehu Al-Shehrim, który zerwał ścięgno Achillesa w meczu pomiędzy Al-Hilal a Al-Sharjah, a także o Abdulellahu Al-Malkim. Zawodnik uszkodził więzadło w kolanie w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Japonii. Obu graczy może zabraknąć w Katarze.

Kłopoty w Arabii Saudyjskiej. Herve Renard musi szukać alternatyw

W obliczu kontuzji czołowych graczy trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej musi szukać potencjalnych zastępców. Herve Renard ma w kim wybierać. Jednym z piłkarzy, który zwrócił uwagę francuskiego trenera jest Nawaf Al-Abed. Ofensywny pomocnik grał już wcześniej w reprezentacji. Był kluczowym piłkarzem kadry w meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata w 2018 roku. Na turniej ostatecznie nie pojechał, ponieważ doznał kontuzji. Problemy zdrowotne nie omijały piłkarza w kolejnych latach, przez co nie jeździł regularnie na zgrupowania kadry. W ostatnim czasie Al-Abed jest w bardzo dobrej formie. W fazie grupowej azjatyckiej Ligi Mistrzów strzelił gola i zaliczył sześć asyst. Dzięki swoim występom ponownie znalazł się na radarze Herve Renarda.

Innym piłkarzem, na którego zwróci uwagę Herve Renard jest Turki Al-Ammar. Zawodnik został azjatyckim młodym piłkarzem roku w 2018. Jego talent w ostatnim czasie wyhamował, ale 22-latek nadal ma spore możliwości rozwoju i w obliczu kontuzji ważnych graczy, trener z pewnością weźmie pod uwagę jego kandydaturę.

Na problemy zdrowotne narzeka również Abullah Al-Otayf. Środkowy pomocnik rozegrał w reprezentacji 37 meczów. W tym sezonie częściej pojawiał się u lekarza niż na boisku, przez co w Al-Hilal rozegrał jedynie 67 minut. Zdaniem mediów arabski piłkarz jest bliski powrotu do pełni sprawności. Jeżeli kontuzje zaczną go omijać, powinien stać się ważnym elementem w układance Herve Renarda.

Arabia Saudyjska zagra na mundialu w Katarze z Polską, Argentyną i Meksykiem.

Real Madryt założył koronę. Pieczęć godna mistrza na Santiago Bernabeu