FC Barcelona znalazła alternatywę dla Lewandowskiego. Lukaku na celowniku

Saga transferowa z Robertem Lewandowskim w roli głównej zdaje się przedłużać w nieskończoność. Media coraz głośniej mówią o jego transferze do FC Barcelony, ponieważ agent zawodnika Pini Zahavi spotyka się z Joanem Laportą. Z kolei władze Bayernu Monachium zapewniają, że nie sprzedadzą polskiego napastnika w letnim okienku transferowym.

Nie stanie się tak nawet w przypadku braku przedłużenia kontraktu z Robertem Lewandowskim. Negocjacje z Polakiem trwają, ale póki co nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do porozumienia. Mimo wszystko władze Bayernu Monachium wolą oddać go za darmo w czerwcu 2023 roku niż sprzedawać go już teraz za 30-35 milionów euro, które oferuje FC Barcelona.

Wygląda na to, że w Katalonii coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że do transferu Lewandowskiego może ostatecznie nie dojść. W związku z tym przygotowano alternatywę dla Polaka, którą według dziennika "Marca" ma być Romelu Lukaku z Chelsea.

Belg przeniósł się na Stamford Bridge przed rozpoczęciem tego sezonu, ale póki co poważnie zawodzi. W 40 rozegranych spotkaniach zdobył zaledwie 12 bramek i zaliczył dwie asysty. Według doniesień brytyjskich mediów sam Lukaku ma być nieszczęśliwy w Londynie i chciałby jak najszybciej zmienić otoczenie. W klubie również najchętniej wysłaliby go na wypożyczenie. Doszło już nawet do pierwszych kontaktów agenta piłkarza z przedstawicielami FC Barcelony.

"Mateu Alemany i Jordi Cruyff spotkali się już z Federico Pastorello, agentem piłkarza. Lukaku nie czuje się dobrze w Chelsea. Wszystko wskazuje na to, że latem opuści Stamford Bridge. Sfinalizowanie transakcji może być trudne, gdyż rok temu Chelsea zapłaciła za niego 115 mln euro" - czytamy na łamach dziennika "Marca".