Ibrahimović powala skromnością. "Byłem najlepszym piłkarzem w historii ligi"

O tym, że skromność nie należy do cech charakteru Zlatana Ibrahimovicia wiadomo już od dawna. Teraz szwedzki gwiazdor piłki nożnej kolejny raz to udowodnił, kiedy wrócił wspomnieniami do czasów gry w amerykańskiej Major League Soccer.

"Może wrócę do USA i przypomnę wszystkim, czym jest prawdziwy futbol"

- Mówili mi, że stadiony piłkarskie są tam puste. Ze mną nigdy nie były puste. Podobało mi się to. Byłem za dobry na tę ligę. Byłem najlepszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek tam grał. I wcale nie mówię tego ze względu na wysokie ego - stwierdził szwedzki snajper na antenie ESPN.

Nim Zlatan trafił do amerykańskiej ligi grał w Manchesterze United, ale zerwał więzadła krzyżowe, co przyspieszyło jego rozstanie z angielskim klubem. W MLS brylował w latach 2018-19 jako zawodnik Los Angeles Galaxy. Dla tej ekipy strzelił 52 gole, zaliczając 56 ligowych występów.

Po udanym odbudowaniu się charakterystyczny piłkarz wrócił do Europy. Teraz gra w AC Milan i razem z klubowymi kolegami walczy o mistrzostwo Włoch. Jego drużyna jest aktualnie liderem Serie A i ma dwa punkty przewagi nad drugim Interem. Do końca sezonu zostały jeszcze cztery kolejki.

- Może wrócę do USA i przypomnę wszystkim, czym jest prawdziwy futbol. Potem może kupię sobie tam klub - planuje teraz jeszcze Ibrahimović.

Dal 41-latka wywalczenie mistrzostwa Włoch byłoby nagrodą pocieszenia. Nie da się bowiem ukryć, że szykował się do udziału w kolejnym mundialu. Zwłaszcza po tym, jak po pięciu latach wrócił do reprezentacji swojego kraju. Szwedzi przegrali jednak w finale baraży z Polską 0:2 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W efekcie to biało-czerwoni zagrają pod koniec roku w Katarze.