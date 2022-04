Kuriozalna kontuzja angielskiego piłkarza. Winny... patyczek kosmetyczny

Reklamy preparatów do czyszczenia uszu do znudzenia powtarzają nam, że patyczków kosmetycznych nie należy wkładać do uszu. Niektórzy bagatelizują te ostrzeżenia. Jedną z takich osób jest zawodnik Hartlepool United – Mark Shelton. Pomocnik klubu występującego na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii dołączył do szeregu piłkarzy, którzy nabawili się kontuzji w bardzo nietypowy sposób.

Jak informują brytyjskie media, winny okazał się właśnie patyczek kosmetyczny. 25-latek za głęboko wsadził go sobie do ucha i nie potrafił samodzielnie go wyciągnąć. Pojechał więc do szpitala, gdzie lekarze wyciągnęli patyczek za pomocą pęsety. Operacja udała się jednak tylko częściowo. Okazało się, że Shelton ma problemy z błędnikiem i nie jest w stanie utrzymać równowagi. Dlatego nie będzie mógł zagrać w najbliższych meczach swojego zespołu. Jego drużyna na szczęście nie walczy już ani o awans, ani o utrzymanie. Zajmuje 15. miejsce w lidze, w której występują 24 zespoły.

Zwierzęta, telewizor, kosiarka, samochód. Najdziwniejsze kontuzje w historii piłki nożnej

Historia piłki nożnej zna już wiele przypadków skrajnie nietypowych i dziwnych kontuzji. Jednym z najbardziej znanych jest uraz Santiago Canizaresa, który na mistrzostwach świata w 2002 roku miał być podstawowym bramkarzem reprezentacji Hiszpanii. Ale na jedenaście dni przed turniejem stojąc pod prysznicem upuścił butelkę z wodą kolońską. Chwilę później postawił na nią stopę i rozciął ścięgno dużego palca. Na turniej nie pojechał. Równie absurdalnej kontuzji doznał Kevin Keegan. W latach 70. podczas kąpieli palec stopy zablokował mu się w odpływie wody z wanny. Anglik nie grał potem przez kilka tygodni.

Niebezpieczne mogą okazać się również zwierzęta. Norweskiego piłkarza Sveina Groendalena ominął mecz eliminacyjny mistrzostw świata. Powód? Gdy biegał po lesie, wpadł na... łosia. Problematyczne są również zwierzaki udomowione. Liam Lawrence ze Stoke nabawił się kontuzji kostki, gdy przypadkowo nadepnął na swojego psa. Za to Darren Barnard z Barnsley nie mógł grać aż przez pięć miesięcy po tym, jak poślizgnął się w kałuży moczu swojego nowego szczeniaka.

Można by pomyśleć, że jedynym sposobem na uniknięcie kontuzji jest nic nie robić. Nic bardziej mylnego. Rio Ferdinand oglądał telewizję przez kilka godzin trzymając nogi na stole, nie zmieniając pozycji ciała. Uszkodził ścięgna w kolanie. To może warto odrobinę poruszać się przy pracach domowych? Tu też trzeba być ostrożnym. Charlie George, legenda Arsenalu, stracił palec gdy kosił trawę.

Niesamowitego pecha do dziwnych kontuzji miał Jari Litmanen, najlepszy fiński piłkarz w historii. Grając w Malmoe doznał urazu przez prezesa własnego klubu. Ten otwierał butelkę piwa i zrobił to tak, że kapsel trafił Litmanena w oko. Fin miał przez kilka miesięcy problemy z widzeniem. Innym razem powodem jego kontuzji było mleko. Schodząc nocą po mleko dla swojego dziecka przewrócił się na schodach. Doznał poważnie wyglądającego z początku urazu kręgosłupa.

Do zbioru piłkarzy, którzy doznali dziwnej kontuzji dołączył również Ever Banega. Pewnego razu tankował swój samochód na stacji benzynowej. Jak mógł doznać tam urazu? Zapomniał zaciągnąć hamulec ręczny. Auto zaczęło się toczyć i przejechało po jego stopie. Złamał kostkę i uszkodził staw skokowy, przez co pauzował aż pół roku.

