Co dalej z Lewandowskim? Nagelsmann: Chciałbym, żeby został

Saga transferowa z Robertem Lewandowskim w roli głównej trwa już od dłuższego czasu. Media cały czas żyją jego możliwymi przenosinami do FC Barcelony, na które namawia go agent Pini Zahavi. Według doniesień dziennika "Bild" w czwartek miało dojść do spotkania przedstawicieli katalońskiego klubu z Izraelczykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Nagelsmann woli Lewandowskiego niż Haalanda? "To różne typy zawodników"

Z informacji przekazywanych przez niemieckich dziennikarzy wynika, że Lewandowski jest poirytowany tym, że władze Bayernu negocjują z Erlingiem Haalandem. Z tego powodu Polak jest coraz bardziej skłonny do zerwania rozmów kontraktowych i podjęcia próby wymuszenia transferu. Głos w sprawie jego przyszłości zabrał Julian Nagelsmann, który zapewnił, że zależy mu na zatrzymaniu 33-letniego napastnika.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Cracovia - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać derby Krakowa? [Transmisja TV, stream online]

- Dla klubu zawsze dobrze jest zaplanować pewne zabezpieczenie. Chciałbym, żebyśmy osiągnęli porozumienie z "Lewym". Chcę, by jego kontrakt został przedłużony - powiedział trener Bayernu, który z kolei nie chciał się za bardzo wypowiadać na temat Haalanda. - Nie da się go porównać z Lewandowskim. To różne typy zawodników - skwitował Niemiec.

Kłopoty Barcelony po klubowym grillu. Kolejni piłkarze zakażeni koronawirusem

Sobotnie spotkanie z FSV Mainz nie zmieni za wiele w sytuacji Bayernu Monachium. Bawarczycy już tydzień temu zapewnili sobie 10 tytuł mistrzowski z rzędu, ale Nagelsmann przyznał, że nie zamierza znacząco zmieniać składu. - Nie zmienimy dużo, będziemy przeprowadzać wczesne zmiany. Jutro upewnimy się, że zagrają zawodnicy, którzy są w najwyższej formie - powiedział Niemiec i dodał, że w pierwszym składzie zagra także Lewandowski, jeśli tylko uniknie problemów zdrowotnych.