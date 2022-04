Ragnick selekcjonerem Austrii. Media: Osiągnięto porozumienie

Ralf Rangnick objął Manchester United w grudniu 2021 roku po tym, jak klub zwolnił Ole Gunnara Solskjaera. Niemiec pozostanie na tym stanowisku do końca sezonu, bowiem jego miejsce zajmie Erik ten Hag. Klub zaproponował Rangnickowi rolę doradcy klubowego, jednak okazuje się, że nie będzie to jego jedyne stanowisko.

Jak podaje Florian Plettenberg ze "Sky Sports Deutschland", obie strony osiągnęły już porozumienie i oficjalny komunikat powinien się pojawić jeszcze w piątek. Niemiecki trener ma podpisać kontrakt w najbliższych dniach, a umowa będzie obowiązywać do 2024 roku. Oprócz tego, Manchester United zgodził się, by niemiecki szkoleniowiec piastował dodatkowo funkcję doradcy klubu.

Wybór padł na Rangnicka

Austria od kwietnia tego roku pozostaje bez selekcjonera. Po porażce z Walią (1:2) w półfinale baraży ze stanowiska zrezygnował Franco Foda. Wcześniej media w Niemczech i Austrii informowały, że jego miejsce ma zająć Peter Stoeger, Andreas Herzog lub Joachim Loew, ale ostatecznie wybór padł na Rangnicka.

Manchester United zajmuje szóste miejsce z 55 punktami, tracąc pięć punktów do Arsenalu. W porównaniu do ekipy z Londynu Manchester United ma rozegrane dwa mecze więcej od rywala. Do końca sezonu zostały drużynie Rangnicka tylko trzy spotkania i wydaje się mało prawdopodobne, aby United dogonili rywala w walce o awans do Ligi Mistrzów.